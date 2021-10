Memo Remigi con Topo Gigio “corrompe” Selvaggia a Ballando/ “Strapazzami di coccole”

Memo Remigi si presenta a Ballando con le Stelle 2021 in compagnia della sua insegnante Maria Ermachkova, naturalmente, ma non solo. Con lui c’è il mitico Topo Gigio, il famoso personaggio dei cartoni animati a cui Memo Remigi ha prestato la sua voce per tanti anni, facendo sognare intere generazioni. Per il paroliere, cinquantacinque grandi hit interpretate, ha inoltre offerto la sua classe a tanti artisti della musica italiana.

Lucia Russo, moglie morta di Memo Remigi/ "Tutto più bello se fosse qui con me"

Memo Remigi fa Topo Gigio a Ballando con le Stelle 2021. E la giuria…

All’età di ottant’anni Memo Remigi non perde il suo spirito straordinariamente giovane e gioioso. Lo dimostra, ancora una volta, quando dopo una performance grandiosa con Maria Ermachkova, intenerisce i giudici col Topo Gigio in miniatura, tra ironia e tenerezza. “Strapazzami di coccole“, dice l’aspirante ballerino, facendo eco al suo stesso personaggio. “Come si fa a dirgli qualcosa di negativo...”, commenta Selvaggia Lucarelli.

