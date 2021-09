Memo Remigi concorrente a Ballando con le stelle 2021/ La Carlucci “Lo porto con me!”

Annuncio importante nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno. A sorpresa, Milly Carlucci è intervenuta nel corso della diretta di Serena Bortone non solo per salutare gli ospiti in studio ma, soprattutto, per annunciare che proprio lì, tra i suoi amici, c’è un concorrente della prossima edizione di Ballando con le stelle. La conduttrice ha infatti rivelato che nel cast ad ottobre ci sarà anche Memo Remigi. Il cantante, ospite fisso nello show della Bortone, aveva già palesato il desiderio di partecipare allo show di Rai 1 e di mettersi in gioco con il ballo; oggi scopriamo che il suo appello è stato accolto dalla Carlucci. Memo Remigi si è detto felicissimo della notizia e ha espresso tutta la sua gioia con parole di ringraziamento per l’opportunità ottenuta.

Memo Remigi a Ballando con le stelle 2021: “Desideravo tanto partecipare”

“Devo dire che oggi per me è veramente un altro giorno della mia vita.” ha dichiarato Memo Remigi, giocando un po’ col titolo del programma di Serena Bortone. Così ha spiegato perché per lui tale opportunità è così importante: “Avendo fatto tante esperienze, questa mi mancava e desideravo davvero molto fare. Vista l’età che ho, vorrei essere il porta bandiera di tutti i miei coetanei.” ha dunque rivelato il cantante e musicista. Lo rivedremo dunque ad ottobre in gara a Ballando con le stelle: come se la caverà?

