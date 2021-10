Memo Remigi in quarantena Covid/ Mietta positiva, lui: “Sto bene”, ma è in mutande…

Memo Remigi a “Oggi è un altro giorno” è il grande assente in questo lunedì 25 ottobre 2021. Il musicista, cantante e concorrente di “Ballando con le Stelle” non era presente nello studio televisivo di Serena Bortone in quanto si trova in questo momento in quarantena Covid. Fortunatamente, sta benissimo e non è risultato positivo ad alcun tampone, ma dopo la positività di Mietta, altra partecipante di “Ballando“, per lui è scattato l’isolamento preventivo, che dura sette giorni, da protocollo, per le persone vaccinate. Con grande ironia, Memo Remigi ha affisso sulla parete alle sue spalle la scritta “Torno subito”.

MEMO REMIGI IN MUTANDE DA CASA!

Come al solito, in tv Memo Remigi si è presentato vestito con grande eleganza: giacca, cravatta e camicia. Serena Bortone ha però ironizzato, dicendo che da casa ci si inquadra sempre a mezzo busto, ma in realtà dalla vita in su si potrebbe anche non indossare nulla. Detto, fatto: Memo ha preso la webcam del pc e l’ha rivolta verso il basso, mostrandosi a gambe nude e in mutande. La reazione degli ospiti presenti in studio è stata tutta da ridere, con Massimiliano Rosolino e i suoi colleghi immortalati con le lacrime agli occhi.

