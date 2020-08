Memo Remigi/ “Innamorati a Milano? Un’etichetta, sembra abbia fatto solo quello”

Memo Remigi è l’ospite dell’appuntamento di oggi, 27 agosto, con Io e Te. Il cantante viene accolto calorosamente da Pierluigi Diaco con un video che ne ricorda i successi e, uno su tutti, la sua “Innamorati a Milano. Ma è proprio da questa canzone che parte la sua riflessione. Remigi infatti ammette di essere stato spesso associato solo a questo brano: “Quando tu nasci con un’etichetta sembra che tu abbia fatto solo quello. – ammette l’artista, che continua – Non mi ha ferito essere paragonato solo a quella canzone, però io mi dicevo che non era possibile perché so fare anche altre cose. Anche perché se tu fai questo mestiere, se non hai altre frecce al tuo arco, sei limitato a quella cosa fino a quando poi non stufa e allora è finita.”

Memo Remigi e lo scherzo a Franco Califano…

Memo Remigi, oltre ad essere un grande cantante, svela di essere anche un ottimo imitatore di voci. Tant’è che negli anni non sono mancati gli scherzi, anche ai danni di colleghi come Franco Califano. “Chiamavo Califano con la voce di Rispoli, una volta gli feci uno scherzo invitandolo ad una trasmissione”, racconta divertito a Io e Te. Diaco mostra anche un suo filmato risalente al ’68 e lui ammette di non ricordarlo. Ne è perciò emozionato: “Rivedermi mi fa uno strano effetto, non sembro neanche io. Sono delle cose che le ho fatte, realizzate, vissute e anche gustate… Io sono stata e sono una persona fortunatissima perché mi è andato tutto bene nella vita.” ammette il cantante.



