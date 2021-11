Memo Remigi/ “Mia moglie Lucia? Soffiata a un amico, ci siamo sposati due volte”

Memo Remigi a Ballando con le stelle con Maria Ermachkova

Memo Remigi è senza dubbio uno dei conventi rivelazione di Ballando con le stelle 2021. Il cantautore, 83 anni, è accompagnato dalla ballerina Maria Ermachkova. In una recente intervista al Corriere della Sera, Remigi ha rivelato di essere in grado di fare la ruota: “Sarà la mia arma segreta per colpire la giuria. La ruota è la mia unità di misura del tempo che passa: finché non mi schianto sul pavimento significa che va tutto bene, che non sono ancora un rottame”. Memo ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura dopo la morte della moglie Lucia Russo, scomparsa il 12 gennaio 2021 dopo una lunga malattia. A lei è dedicata la sua celebre canzone “Innamorati a Milano”: “Un pomeriggio del 1963, giocherellando con il grande paroliere Alberto Testa, mezzo matto come me, cominciai a canticchiare… sapessi che cretino, scoprirsi innamorati a Torino… sapessi che pazzia, trovarsi innamorati a Pavia… e via di rima in rima, finché non intonai: sapessi com’è strano, sentirsi innamorati a Milano. Alberto saltò su. Ecco questa sì che è bella. Le altre parole mi vennero di getto: senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente…”.

Memo Remigi: una vita insieme alla moglie Lucia Russo

Memo Remigi e la moglie Lucia Russo sono stati sposati per 55 anni, dal 1966 al 2021, con qualche intermezzo e un divorzio: “Però poi ci siamo risposati, con nostro figlio Stefano come testimone. Ci siamo amati moltissimo, per me è stata fidanzata, sposa, amante e mamma, tutto”, ha raccontato il cantautore al Corriere. I due si conobbero da giovanissimi durante un torneo di golf a Sanremo: “Un mio amico mi disse che aveva invitato una ragazza bellissima appena conosciuta. Dai, stasera andiamo a prenderla in stazione. Comprai un mazzo di fiori e appena la vidi cominciai subito a fare il tacchino. A fine serata avevo già in tasca il suo numero di telefono, il primo appuntamento fu a Milano, in Galleria, tra migliaia di persone”. A un certo punto, però, Memo ebbe “una scivolata d’ala” con Barbara d’Urso, all’epoca diciannovenne. La storia con la conduttrice e di Canale 5 durò quattro anni: “Finì quando lei mi disse che voleva un marito e dei bambini, io avevo già dato, era giusto lasciarla libera. E tornai da mia moglie”. L’ultimo pensiero della signora Lucia è stato propio per il suo Memo: “Ha detto a mio figlio: prenditi cura di papà”.

