Memo Remigi piange per la moglie Lucia a Nudi per la vita: “Morta per un tumore”/ “Momento molto doloroso”

Memo Remigi ricorda la moglie Lucia a Nudi per la vita: “Morta per un tumore”

Nudi per la vita è l’occasione per i protagonisti anche per raccontarsi. I primi sono gli uomini che, spogliandosi per prendere confidenza con la propria fisicità, trovano spunti per raccontare anche le proprie insicurezze o grandi dolori della loro vita. È il caso questo di Memo Remigi che, una volta nudo davanti agli altri, ricorda sua moglie e l’importanza che lei ha avuto nella sua vita anche dopo la tragica morte.

“A volte credo che un grande dolore ti aiuti moltissimo a vivere un’altra vita che può essere molto peggio di quella di prima oppure migliore.” ha esordito il cantante e musicista. Così ha ricordato il dramma della morte della moglie Lucia: “Io ho avuto un momento molto triste della mia vita in cui ho perso mia moglie proprio per un tumore. È stato un momento molto doloroso che mi ha incentivato a continuare a vivere la mia vita con la voglia di viverla.”

Con le lacrime agli occhi e la voce rotta per l’emozione, Memo Remigi ha poi raccontato il più grande dolore nel perdere sua moglie: “Quando questa persona non la puoi più vedere ti viene quel senso di angoscia, non tanto perché lei se n’è andata ma perché tu non la puoi più vedere. Però rimane sempre dentro di te e allora quella persona che è dentro di te ti può dare quella forza nella vita di dire ‘ma che caz*o fa?’ perché mia moglie diceva proprio così.” Altrettanto commosso, Marcello Sacchetta ha poi concluso: “Vedevo gli occhi di un ragazzino e ho davvero capito che le persone ti rimangono a fianco per tutta la vita”.

