Memo Remigi, sorpresa di Milly Carlucci “Ecco chi è la tua maestra”/ A Ballando con…

Nuovo colpo di scena per Memo Remigi in diretta a Oggi è un altro giorno. Solo pochi giorni fa, il cantante e musicista, nonché presenza fissa del programma condotto da Serena Bortone, ha ricevuto una gradita notizia: farà parte del cast della nuova edizione di Ballando con le stelle. È stata proprio Milly Carlucci ad annunciargli che sarà uno dei concorrenti, così come lui desiderava.

Nella puntata di oggi 22 settembre su Canale 5, Milly è però tornata ad intervenire su Rai 1 per comunicare a Memo chi sarà la maestra che lo accompagnerà in questa avventura. “Dopo l’annuncio della settimana scorsa, il nostro Memo ha iniziato un lavoro di vero e proprio stalking su tutti, autori, produzione, tutti, per cercare di sapere chi sia la sua insegnante.” ha rivelato la Carlucci. “Ebbene, oggi te lo dico”, ha quindi annunciato.

Maria Ermachkova è la maestra di Memo Remigi a Ballando con le stelle 2021

Milly Carlucci non si è limitata a dire il nome della maestra, ma l’ha portata proprio nello studio di Oggi è un altro giorno. La maestra di Memo remigi è la bellissima e bravissima Maria Ermachkova, che ha lasciato il cantante senza parole. Dopo le presentazioni in diretta su Rai 1, Maria e Memo hanno anche improvvisato una prima performance in studio, ballando sull’ultimo singolo di Remigi. Un applauso subito per questa prima coppia di Ballando con le stelle 2021 che sicuramente regalerà grandi soddisfazioni al pubblico di Rai 1.

