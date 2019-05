Memo Remigi, Vieni da me/ Compie oggi 81 anni: la moglie “Auguri, grazie per le cure”

Memo Remigi è stato oggi ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Un giorno speciale, oggi, per lui in quanto celebra il suo 81esimo compleanno. “Mi definisco anche il Vasco Rossi della terza età”, ha ricordato. Nel giorno del suo compleanno, Memo ha ricevuto gli speciali auguri della moglie Lucia che lo ha voluto ringraziare per l’amore, le cure e la vicinanza in un periodo molto particolare della sua vita. Con la moglie Lucia sono sposati dal 1966 dopo un fidanzamento di tre anni: “Ci conosciamo dall’asilo”, ha scherzato. Spazio quindi agli auguri via video da parte della donna: “Ti devo fare gli auguri e devo dirti una cosa in più, grazie, per quello che stai facendo da 4 mesi per me, ho cercato di esserti di peso il meno possibile ma non ce l’ho fatta. Ora calmati anche tu che lavori tantissimo, più di prima… grazie per come mi stai curando e come mi hai curato… cercherò di essere il meno possibile di peso”. Memo, commosso, ha replicato con le lacrime agli occhi: “una donna così non è mai di peso, mai, figurati!”.

MEMO REMIGI A VIENI DA ME: GLI AUGURI PER I SUOI 81 ANNI

Commozione palpabile, nello studio di Vieni da me per Memo Remigi e la padrona di casa, anche se l’ospite della trasmissione ha sdrammatizzato un po’ e minimizzato rispetto alle parole della moglie: “Abbiamo passato un brutto momento ma abbiamo risolto insieme questa situazione, non c’è niente di incurabile, credo che le cose che continuiamo a darci sia la medicina migliore ad andare avanti e vivere così come abbiamo vissuto fino ad adesso”. Memo ha parlato di “un grosso errore” ma fortunatamente tutto sembra essersi risolto per il meglio. “Non ci sono problemi, andiamo avanti, ci sono delle cure da fare ma tornerà meglio di prima”, ha concluso Remigi. Spazio ad un altro messaggio di auguri da parte di Loretta Goggi, che lui ha definito “un personaggio unico”. “Mille auguri e felicità, ogni bene! Ho ricordi bellissimi di noi due, le cose che ricordo con più piacere sono 3: la tua canzone è stato sottofondo musicale dei miei primi balletti con Gianni, il secondo a Castrocaro mi sono permessa di interpretare La notte dell’addio ma ho potuto ricantarla da grande accanto a te, terzo ricordo sono 3 cose che mi hai portato da un viaggio da cui tornavi, e ogni volta che li indosso penso a te”. Infine gli auguri di un’ex bambina di 7 anni che, 40 anni dopo, ha voluto fare gli auguri a Memo e ringraziarlo per averle fatto vincere uno strepitoso Zecchino d’oro.

