Meraviglie Alberto Angela La penisola dei tesori/ Necropoli di Cerveteri e Tarquinia, Castel del Monte e..

Meraviglie, la penisola dei tesori, torna in onda oggi, mercoledì 29 aprile, in prima serata su Raiuno. Nella replica della puntata già trasmessa dalla rete ammiraglia della Rai, Alberto Angela condurrà i telespettatori in un viaggio che, da sud a nord, mostrerà alcuni dei luoghi più belli presenti sul territorio. Il viaggio comincerà dalla Puglia dove Alberto Angela racconterà la storia e mostrerà la bellezza di Castel del Monte, la spettacolare costruzione simbolo dell’imperatore Federico II, soprannominato “stupor mundi”. Sarà così raccontata la storia dell’imperatore Federico II di Svevia che ordinò la realizzazione della struttura. Spazio al maestro Riccardo Muti, cresciuto proprio in questa parte della Puglia.

La prima tappa della replica di questa tappa si concluderà con la visita ad Alberobello e ai suoi splendidi trulli.

La civiltà etrusca e le ville palladiane in Veneto a Meraviglie, la Penisola dei tesori

La seconda tappa della puntata di Meraviglie in onda questa sera porterà il pubblico di Raiuno nel cuore della civiltà etrusca, tra le necropoli di Cerveteri e Tarquinia. Alberto Angela racconterà la storia di queste straordinarie città, capaci di raccogliere già ai quei tempi più di 50mila abitanti. Fondamentali, nella civitlà etrusca, erano le tombe al cui interno venivano conservati oggetti della vita quotidiana. Molti di questi oggetti oggi possono essere visitati al Museo etrusco di Valle Giulia, dove è possibile ammirare da vicino il Sarcofago deli sposi e l’Apollo di Veio. A descriverne il fascino è Veronica Pivetti. La terza ed ultima tappa di questo incredibile viaggio sarà il Veneto dove Alberto Angela mostrerà la bellezza e il fascino delle Ville Palladiane. Si partirà dalla Rotonda, nei pressi di Vicenza, la villa tipica del Palladio e si giungerà alla villa di Caldogno, una dimora di campagna semplice e geniale. A svelare i segreti del fascino della terra veneta sarà Gigliola Cinquetti. Ricordiamo che Meraviglie può essere seguito anche in diretta streaming su Raiplay.



