Meraviglie Alberto Angela La penisola dei tesori/ Pisa, Matera e… (Replica)

Alberto Angela continua ad essere una delle punte di diamnte della Rai ed oggi, mercoledì 22 aprile, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con le sue Meraviglie e la penisola dei Tesori. La replica in onda questa sera è dedicata a tre luoghi assolutamente ricchi di storia, d’arte e di bellezza. Il viaggio di Alberto Angela parte da Pisa e in Piazza dei Miracoli, Alberto Angela racconta la storia della famosa Torre pendente. Spazio poi al Duomo che, secondo la leggenza, con la lampada, avrebbe ispirato Galileo Galilei per le sue teorie. All’interno del Battistero, inoltre, Angela spiega la particolarità dell’acustica. L’ultima tappa di questo viaggio è il camposanto di Pisa che è diventato una meta turistica. Ospite della tappa di Meraviglie a Pisa è Andrea Bocelli che racconta il suo legame particolare con la città.

Meraviglie Alberto Angela La Penisola dei tesori: Matera e il Monte Bianco

La seconda tappa della replica di Meraviglie, la penisola dei tesori è Matera, una delle città più antiche e suggestive nel mondo che, con i suoi sassi, è diventata patrimonio dell’Unesco. Tra chiese rupestri e case scavate nel tufo, Alberto Angela racconta la storia del riscatto della città lucana che è passata dall’essere considerata una vergogna negli anni Cinquanta a meta turistica al punto da essere scelta anche come location di set cinematografici. A raccontare il suo legame con Matera è Sergio Castellitto. La terza ed ultima tappa di questa puntata di Meraviglie è il Monte Bianco che con i suoi 4000 metri è considerato uno dei luoghi più affascinanti dagli amanti della montagna. Nel corso dell’escursione sul Monte Bianco, Alberto Angela racconta vecchie leggende e innovazioni tecnologiche. La puntata di questa sera di Meraviglie è visibile su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay.



