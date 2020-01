Meraviglie, La penisola dei tesori/ Anticipazioni: Alberto Angela nel Duomo di Milano

Anticipazioni Meraviglie La penisola dei tesori del 18 gennaio 2020

Sabato 18 gennaio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con la bellezza dell’Italia. Alberto Angela conduce la terza puntata di Meraviglie, La penisola dei Tesori il cui viaggio, questa sera, partirà dal Duomo di Milano, simbolo del capoluogo lombardo, famoso in tutto il mondo. Attraverso l’intrico di guglie, pinnacoli e statue presenti all’interno del Duomo impreziosito da maestose vetrate, Alberto Angela porterà il pubblico in un un viaggio suggestivo che partirà dalla fine del 1300 ai giorni nostri. Sarà svelato anche il segreto del marmo di Candoglia, il materiale con cui è stato edificato e che ancora oggi viene utilizzato per il restauro. A rendere ancora più magico il viaggio all’interno del Duomo sarà la presenza di Remo Girone che vestirà i panni di Gian Galeazzo Visconti raccontando l’origine del Duomo e di Roberto Bolle che svelerà il legame speciale che ha con la città di Milano.

La natura dell’Abruzzo nella terza puntata di Meraviglie

Il viaggio proseguirà con l’Abruzzo e le sue bellezze naturali. Alberto Angela si muoverà lungo il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, dove si innalza la vetta del Corno Grande mostrando la bellezza di un luogo ancora incontaminato dove sorge il Castello di Rocca Calascio, una fortezza medievale. Il viaggio, poi, proseguirà con la visità alla città romana di Alba Fucens. Il pubblico di Raiuno, poi, avrà modo di scoprire anche il Parco Nazionale della Majella dove sono presenti suggestivi eremi scavati nella roccia. Proprio in questi luoghi visse in povertà il monaco benedettino che divenne Papa Celestino V la cui storia sarà raccontata da Alberto Santucci che indosserà i suoi panni. Opite speciale della tappa abruzzese sarà l’attore Lino Guanciale, originario di Avezzano.

Catania e i gioielli del barocco

La terza ed ultima tappa del viaggio che Alberto Angela condurrà in questa terza puntata di Meraviglie sarà Catania dove sarà raccontata la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici: il maestoso Monastero dei benedettini e il lussuoso Palazzo Biscari. Verranno mostrati i gioielli del Barocco che rendono la città siciliana una culla di arte, storia, tradizione e bellezza presente in ogni angolo di strada. Proprio qui nacque il musicista Vincenzo Bellini che sarà interpretato da Riccardo Maria Manera che, attraverso anedotti storici, racconterà la sua storia personale e artistica.



