“Mercatini di Natale e negozi a numero chiuso”/ Pregliasco: “Limitare gli ingressi”

Fabrizio Pregliasco, virologo e docente della Statale di Milano, ha anticipato alcune possibili misure che potrebbero regolamentare i mercatini di Natale e lo shopping nei negozi in queste settimane che precedono le Feste. In particolare, in queste tipologie di eventi e di esercizi, si potrebbero introdurre delle limitazioni agli ingressi, con un numero massimo consentito di presenze. Però “non bisogna nascondersi in una capanna – ha asserito Pregliasco ai microfoni dell’agenzia giornalistica Agi –, ma almeno gestire al meglio tutti i contatti e fare attenzione quando si vedono i familiari più fragili”.

“Sempre in un’ottica di preoccupazione – ha aggiunto l’esperto – è bene immaginare in alcuni scenari teorici, ma possibili, che possa esserci per lo shopping un contingentamento. Poi d’autunno si sta sempre di più in un ambiente chiuso, con sbalzi termici, e l’influenza che si sta rifacendo vedere, facilita il lavoro del virus. Credo comunque che quella di questo inverno sarà l’ultima battaglia importante”.

FABRIZIO PREGLIASCO: “AUMENTO CONTAGI FISIOLOGICO, MA BISOGNA VACCINARSI”

Nel prosieguo dell’intervista concessa all’Agi, Pregliasco ha ricordato l’importanza di sottoporsi al vaccino anti-Covid per evitare scenari catastrofici durante le festività: “L’incremento dei casi di positività è quasi fisiologico ed è legato alla combinazione di tutto quello che stiamo facendo, perché chiaramente grazie ai vaccini stiamo tornando a una vita normale, con un aumento dei contatti – ha spiegato il virologo –. Tuttavia, crescendo i contatti sempre più, cresce anche la possibilità dei contagi. Con la scuola e il lavoro in presenza”.

In conclusione, Pregliasco ha richiamato ancora una volta l’immagine spesso citata nelle sue apparizioni televisive, ossia quella della pandemia simile alle onde concentriche provocate da un sasso scagliato in uno stagno, con le prime più intense e le altre di assestamento, via via sempre meno potenti. Però, non si può dimenticare l’importanza di “vaccinarci e mantenere alta l’attenzione per tutta una serie di cose, quelle che personalmente chiamo il nuovo galateo nel rapporto tra le persone”. Quali sono? Mascherina, starnutire nel gomito, distanziamento, evitare strette di mano, usare gel igienizzanti.



