Mercedes Martini, compagna Ivano Fossati/ Ecco quando si sono conosciuti

Mercedes Martini conosceva Ivano Fossati solo grazie alle sue canzoni, prima di conoscerlo dal vivo e rendersi conto di nutrire dei sentimenti nei suoi confronti. L’attrice napoletana e il cantante si sono incontrati per la prima volta durante la registrazione di Lettere Portoghesi in Macramè: a Fossati serviva una voce e il suo staff ha scelto Mercedes. “Mi è simpatico”, ha detto tempo fa lei a Vanity Fair, “Ivano è una persona di cui si sente la mancanza subito, anche se lo conosci da poco. E forse è stato così anche per lui nei miei confronti, non lo so. È difficile per me parlare di lui. È il mio amore, è la persona con cui condivido la cosa più preziosa che ho, la vita”. I primi tempi però non sono stati semplici: entrambi cercavano di fuggire da quella relazione così forte e intensa. Mercedes e Fossati però si sono dovuti arrendere a quel vortice di emozioni e ammirazione. Soprattutto per la Martini, che ama citare il cantautore e fare sua ogni frase delle sue canzoni. “Gli chiedo di vivere come scrive, non sempre però”, ha ammesso, “lo prendo in giro dicendogli che ci sono canzoni che non mi piacciono perché raccontano di rapporti che finiscono, e di dolore. E

che quindi, invece, a quelle lì non deve prestare attenzione”.

Mercedes Martini, compagna Ivana Fossati: lavorare ai tempi del Coronavirius

Mercedes Martini, la compagna di Ivano Fossati, si sta dando da fare in questi giorni, anche se lo spettacolo è fermo a causa delle restrizioni sanitarie imposte dal governo. La regista teatrale si è unita infatti a Fabio Armilato e Tullio Solenghi sul web per un’iniziativa promossa da Banca Carige e patrocinata da Regione Liguria, Un pensiero per Genova. Tre recital online, uno diffuso per ogni ponte, che mettono al centro altrettanti big della città ligure. Anche se per Mercedes si tratta di città d’adozione, visto che le sue origini la collocano a Napoli. E’ stata però lei ad aprire le danze appena ieri, in occasione della prima giornata di ponte, con il brano Smanie per la Villeggiatura di Carlo Goldoni. Una riflessione comica e ironica sull’amicizia fatta da due ragazze. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Ivano Fossati sarà invece uno degli ospiti che vedremo a Un, Due, Tre… Fiorella!, che andrà in onda nella prima serata di Rai 1 grazie ad una raccolta con ‘il meglio di’. La compagna del cantautore invece è fra le più attive degli scorsi mesi. A febbraio è andata in scena con il dramma Donna, Rosita, nubile scritto da Federico Garcia Lorca, mentre a fine aprile ha sostenuto Tigullio4Friends, l’iniziativa tramite webcam che ha raccolto diversi artisti dello Stivale.



