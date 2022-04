Mercedesz Henger, ha un fidanzato o è single?/ Si confessa interessata a un naufrago ma qualcosa non torna…

Mercédesz Henger torna all’Isola dei famosi

Mercédesz Henger è pronta a tornare all’Isola dei Famosi 2022. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha partecipato all’undicesima edizione del reality, classificandosi terza. L’annuncio del suo imminente sbarco in Honduras è arrivato con una clip durante l’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022. A scoprire l’identità della nuova naufraga sono stati solamente Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, che in diverse occasioni hanno dichiarato di voler trovare l’amore sull’Isola. A riaccendere le loro speranze ci ha pensato proprio Mercédesz Henger: “Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi”. L’influencer ha fatto poi l’identikit del suo uomo ideale: “Mi piacciono gli uomini che mi facciano ridere. Ma che siano anche sensibili. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti, tartaruga e bicipiti non sono strettamente necessari”.

Mercédesz Henger: chi è il naufrago misterioso?

Nella clip di presentazione Mercédesz Henger ha rivelato l’interesse per uno dei concorrenti in gioco: “Qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo naufrago misterioso”. Chi è il concorrente che ha attirato l’attenzione della bella Mercédesz? Nicolas Vaporidis ha dichiarato di essere fidanzato, Blind è legato a Greta Tigani, Roger Balduino ha iniziato una relazione con Estefania Bernal sull’Isola. Marco Cucolo, Clemente Russo e Nick Luciani sono felicemente impegnati. Manca all’appello solo Marco Senise. O forse il misterioso naufrago è davvero uno tra Alessandro ed Edoardo? Com’è noto la futura naufraga dell’Isola dei Famosi ha avuto una lunga relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi. L’estate scorsa Deianira Marzano e l’Investigatore Social avevano parlato di un nuovo amore al fianco della modella e influencer. E nelle ultime ore è ancora la Marzano a smentire, attraverso le sue storie di Instagram quanto detto dalla Henger nella sua clip di presentazione: secondo Deianira, infatti, Mercédesz sarebbe fidanzata con un cero Fulvio…

