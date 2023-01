Mercedesz Henger: la felicità con il fidanzato Nico d’Amore/ “Amore della mia vita? Dopo 4 mesi…”

Mercedesz Henger e Nico d’Amore: “Tutto è partito da una collaborazione…”

Mercedesz Henger, intervistata da Novella 2000, racconta il suo momento felice dal punto di vista sentimentale dopo l’incontro con Nico d’Amore. “Ho conosciuto Nico in una maniera singolare. Tutto è partito da una collaborazione tramite una mia amica con il suo brand di cover per cellulari, Lux brand”. La showgirl è poi entrata nel dettaglio: “Ci siamo conosciuti ad una cena. Mi ha colpito subito per la sua timidezza, cosa che non vedevo da tempo in un uomo. La sua bellezza non mi è passata inosservata”.

Riccardo Pezzali, chi è il Boss in incognito 2023/ Capo della Profunghi ha 3 figli

Mercedesz Henger ha continuato il racconto aggiungendo alcuni dettagli dopo il primo incontro: “Dopo qualche mese esco con una mia amica che mi racconta di un ragazzo molto interessato a me. Chiedo se per caso era il ragazzo della cover e lei mi dice sì, aggiungendo che si trattava di suo fratello. Siamo scoppiate a ridere”. A quel punto, aggiunge la showgirl, c’era solo da organizzare un nuovo incontro:” Organizziamo un’altra cena anche con Nico e da lì abbiamo iniziato a frequentarci. E’ un ragazzo d’oro, di un’educazione impeccabile e sa come rendermi felice”.

Profunghi a Boss in incognito 2023: cosa tratta l'azienda famiglia Pezzali?/ Leader nel settore dal 1940

Mercedesz Henger, tra scaramanzia sul futuro e l’opinione della famiglia su Nico d’Amore

Mercedesz Henger svela a Novella 2000 il suo nuovo amore, Nico, senza nascondere la possibilità che la relazione possa presto passare ad uno step ancora più importante. “L’uomo della mia vita? Per scaramanzia non voglio fare previsioni, siamo all’inizio della relazione. Sono passati solo 4 mesi, riusciamo comunque a vedeci spesso anche se viviamo in due città diverse: lui a Salerno e io a Roma. Siamo innamorati l’una dell’altro, incrociamo le dita”.

Mercedesz Henger, nel corso dell’intervista per il settimanale, ha riferito anche le prime impressioni della madre, Eva Henger e del suo compagno Massimiliano Caroletti. “Mia madre è contenta di vedermi serena, Nico è stato con noi a Sharm el-Sheikh per cui ha avuto modo di valutare il suo comportamento nei miei confronti. Sono entrati subito in sintonia e questo non può che farmi piacere“. Su Massimiliano Caroletti ha invece spiegato: “E’ un grande osservatore, non si fa sfuggire mai nulla. Quando si sono incontrati, prima che andasse via gli detto: posso confermare che mi stai molto simpatico. Meglio di così non poteva andare“.

Gf Vip: Nicole Murgia innamorata di Daniele Dal Moro?/ Scontro con Oriana per gelosia

© RIPRODUZIONE RISERVATA