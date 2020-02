Mercoledì delle Ceneri, riti sospesi per Coronavirus/ Quaresima, le disposizioni Cei

Continua nonostante l’inizio della Quaresima mercoledì 26 febbraio con il rito delle Ceneri, la sospensione dei riti liturgici in molte zone della Lombardia e del Veneto in seguito alle disposizioni per proteggere la popolazione per la possibile diffusione del coronavirus. Milano e provincia (a parte la città di Monza che segue il rito romano) non sono toccate da questo, in quanto seguendo il rito ambrosiano, la Quaresima comincia domenica 1 marzo. La speranza è che le disposizioni delle autorità vengano cancellate, come promesso, proprio il 1 marzo e non vengano estese, questo dipende da come procederà la diffusione o meno del virus. Lo ha ricordato anche l’arcivescovo di Milano monsignor Delpini: “Nella diocesi di Milano le celebrazioni sono in gran parte di rito ambrosiano e quindi non si celebra il Mercoledì delle Ceneri. Però secondo me vale la linea generale di evitare gli assembramenti… Si troverà un’altra maniera per introdursi nella Quaresima”.

SOSPESO IL RITO DELLE CENERI IN LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA E VENETO

La Conferenza episcopale ha così invitato le diocesi delle aree coinvolte dal coronavirus a sospendere la celebrazione delle messe per il mercoledì delle Ceneri, invitando a seguirla via radio o tv. A porte chiuse, i sacerdoti ogni giorno continuano comunque a celebrare la liturgia pregando in modo particolare per i fedeli che devono rimanere fuori, invitando le famiglie e i singoli a pregare in casa. A Torino invece l’arcivescovo Nosiglia ha fatto sapere che la messa delle Ceneri sarà spostata a domenica primo marzo. Sospensione anche a Bologna, a Venezia e relative diocesi e in Liguria dove le chiese saranno tenute chiuse fino a domenica. I vescovi raccomandano che “si intensifichi la preghiera e si inizi il sacro tempo penitenziale secondo le indicazioni della Chiesa: ascolto della Parola di Dio, astinenza dalle carni e digiuno (secondo le modalità stabilite), celebrazione del sacramento della Riconciliazione, meditazione e opere di carità e misericordia”. A Parma chiese chiuse il 26 febbraio, possibilità di seguire la liturgia su Giovanni Paolo Tv alle 20.30. La diocesi di Cremona, tra le zone più colpite dal coronaivirusm preghiera personale secondo le indicazioni che si trovano sul sito diocesicremona.it, uguale disposizioni a Como e Piacenza.

