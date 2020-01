Mertens all’Inter?/ Calciomercato news: Lukaku sponsor per il connazionale

Mertens all’Inter è una suggestione che ciclicamente ritorna in sede di calciomercato e che assume un sapore speciale in questi giorni che ci porteranno proprio a Napoli Inter, partita di cartello del turno di Serie A in programma all’Epifania. Lunedì sera Dries Mertens sarà per l’Inter una minaccia molto insidiosa, ma in futuro ecco che le strade dell’attaccante belga e della società nerazzurra potrebbero anche congiungersi. Nei giorni scorsi già avevamo parlato di un’Inter interessata a Mertens, a maggior ragione se si considera che in estate (salvo prolungamento di contratto con il Napoli) il belga sarebbe libero a parametro zero e diventerebbe di conseguenza ancora più appetibile per le squadre a lui interessate, anche all’estero perché bisogna ancora capire se Mertens accetterebbe di giocare in un’altra squadra italiana.

MERTENS ALL’INTER? LO “SPONSOR” LUKAKU

Fin qui nulla di nuovo: un Mertens in scadenza di contratto farebbe gola all’Inter, ma solo se si creeranno le giuste condizioni (niente rinnovo con il Napoli né scelta per l’estero). Ecco, a favorire queste giuste condizioni potrebbe esserci Romelu Lukaku: l’attaccante belga dell’Inter infatti avrebbe sponsorizzato Mertens presso la dirigenza nerazzurra e potrebbe anche stuzzicare Dries con la possibilità di giocare insieme anche a livello di club. Dunque con uno sponsor di lusso quale Lukaku potrebbero aumentare le chance di vedere Mertens vestito di nerazzurro l’anno prossimo, anche se l’attualità lo vedrà molto presto avversario di Antonio Conte al San Paolo…

