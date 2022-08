Mertens e Torreira al Galatasaray/ Calciomercato, ufficiale: le cifre e i dettagli

Calciomercato news, ufficiale Dries Mertens e Lucas Torreira al Galatasaray

Si è risolta in poche ore la trattativa per portare Dries Mertens e Lucas Torreira al Galatasaray in questo agosto di calciomercato estivo. Ad inizio weekend infatti era emersa l’indiscrezione riguardante la possibilità di vedere il trentaquattrenne belga con i giallorossi di Turchia essendo rimasto svincolato dal primo di luglio dopo non aver accettato la nuova proposta contrattuale offertagli dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Nella serata di ieri si è dunque completata questa doppia operazione, come annunciato dallo stesso Galatasaray.

L’attaccante ha deciso di accettare l’offerta da 4 milioni di euro netti per un anno con rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League ed è stato convinto pure dalla possibilità di avere a disposizione tutta una serie di voli privati per poter viaggiare tra Napoli ed il Belgio, oltre ad una casa ed una macchina. Insieme a Torreira, Mertens ieri sera è volato a Istanbul dove è stato accolto dai suoi nuovi supporters ed ha dichiarato: “Sono venuto qui, adesso sono qui e sono felice. Quest’accoglienza è incredibile, non me l’aspettavo. Questi tifosi sono pazzeschi. Vogliamo fare cose speciali, il Galatasaray è il miglior club della Turchia.”

Calciomercato news, Mertens e Torreira al Galatasaray: le cifre delle firme

L’approdo di Mertens e Torreira al Galatasaray è stato reso ufficiale dallo stesso club giallorosso in questo weekend di calciomercato estivo con l’annuncio arrivato direttamente dagli account social della società. Detto del belga, il centrocampista uruguaiano è stato invece acquistato per 6 milioni di euro dall’Arsenal ed ha firmato un contratto triennale.

