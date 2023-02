Messa Papa Francesco dal Congo/ Diretta streaming video Rai 1: un milione di fedeli

La Santa Messa di Papa Francesco dal Congo, in occasione del suo viaggio apostolico in landa africana, è in corso di svolgimento in questi istanti e può essere seguita in diretta su Rai 1 e in streaming video su Rai Play, direttamente dal sito internet o dall’applicazione. Le autorità locali hanno da poco riferito la stima delle presenze in loco: sarebbero più di un milione le persone recatesi all’aeroporto di Ndolo, a Kinshasa, per assistere alla cerimonia religiosa del Pontefice.

FINANZA & ESG/ I passi avanti per investire in modo responsabile ed etico

Il viaggio apostolico nella Repubblica Democratica del Congo e nella Repubblica del Sud Sudan di Papa Francesco, che in questi minuti sta celebrando la Santa Messa, è stato preceduto da un messaggio ufficiale del Santo Padre: “Ringrazio le autorità civili e i vescovi locali per gli inviti e per i preparativi di queste visite, saluto con affetto quelle care popolazioni che mi attendono. Quelle terre sono provate da lunghi conflitti: la Repubblica Democratica del Congo soffre, soprattutto nell’Est del Paese, per gli scontri armati e per lo sfruttamento; mentre il Sud Sudan, dilaniato da anni di guerra, non vede l’ora che finiscano le continue violenze che costringono tanta gente a vivere sfollata e in condizioni di grande disagio”.

Santa Brigida d'Irlanda/ Oggi, 1 febbraio si celebra la compatrona dell'isola

SANTA MESSA PAPA FRANCESCO IN CONGO, DIRETTA STREAMING VIDEO RAI 1: “LA GIOIA DI VEDERVI È GRANDE”

Durante la Messa in Congo, Papa Francesco ha detto: “La gioia di vedervi è grande, ho tanto aspettato questo momento. Nel Vangelo si è detto che anche la gioia dei fedeli era grande la sera della Pasqua nel vedere il Signore. Il risorto disse loro: ‘Pace a voi’. È più che un saluto, è una consegna, perché la pace annunciata dagli angeli la notte di Betlemme viene consegnata per la prima volta solennemente ai discepoli. La pace di Gesù viene consegnata anche a noi in ogni Messa e arriva con la Resurrezione, perché prima Gesù doveva riconciliare il mondo al Padre. Doveva abbracciare e colmare le distanze che ci separavano dalla vita e dalla speranza. Azzerate le distanze tra Cielo e Terra, tra Dio e Uomo: la pace viene data ai discepoli”.

Uk, solo un terzo degli under 25 sono cristiani/ I musulmani hanno fedeli più giovani

Il Pontefice ha aggiunto: “Mettiamoci dunque dalla loro parte. Quel giorno erano tramortiti dallo scandalo della Croce, feriti dentro per avere abbandonato Gesù, timorosi di fare la sua stessa fine. In loro celano sensi di colpa, frustrazione, paura. Gesù proclama la pace mentre nel cuore dei discepoli ci sono le macerie. Le parole di Gesù arrivano per loro quando non c’erano spiragli di pace. Così fa il Signore: ci tende la mano quando stiamo per toccare il fondo. Con Gesù, il male non vince mai. Noi che siamo di Gesù, non possiamo lasciare che in noi prevalga la tristezza, che serpeggino rassegnazione e fatalismo. In un mondo scoraggiato per la violenza e la guerra, i cristiani fanno come Gesù. Lui, quasi insistendo, ha ripetuto ai discepoli ‘Pace a voi’. Noi siamo chiamati a fare nostro questo annuncio di pace”.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI DELLA SANTA MESSA DI PAPA FRANCESCO IN CONGO











© RIPRODUZIONE RISERVATA