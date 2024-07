Finalmente oggi – ovviamente venerdì 26 luglio 2024 – si festeggia in tutto il nostro Bel Paese l’onomastico di Sant’Anna e Santo Gioacchino: due tra gli onomastici più sentiti (soprattutto perché Anna è uno dei nomi più diffusi sul nostro territorio) e che dovrebbero spingere tutti voi carissimi lettori a fare dei sentiti auguri a tutti i vostri amici che portano questi importanti nomi! Dato che il tempo stringe – per vostra fortuna – ci siamo qui noi per voi, pronti a regalarvi per tutto il corso delle prossime ore alcune bellissime frasi che potrete salvare (basta tenerle premute a lungo e schiacciare ‘Copia’, oppure gli appositi tastini per condividerle sui social) e inviare durante tutta questa giornata!

Senza dilungarci troppo, vogliamo subito partire con le parole – sicuramente utili per gli auguri – di Papa Francesco, che gli anni scorsi ha ricordato nel giorno dell’onomastico di Sant’Anna e Santo Gioacchino che “nella loro casa è venuta al mondo Maria, portando con sé quello straordinario mistero dell’Immacolata Concezione; nella loro casa è cresciuta accompagnata dal loro amore e dalla loro fede; nella loro casa ha imparato ad ascoltare il Signore e a seguire la sua volontà” e soprattutto “il valore prezioso della famiglia come luogo privilegiato per trasmettere la fede“.

Proverbi, frasi classiche e citazioni per gli auguri di buon onomastico nel giorno di Sant’Anna e Santo Gioacchino

Senza scomodare ancora il – sicuramente impegnatissimo – Pontefice, proseguiamo subito nella nostra selezione di frasi di auguri citando alcuni famosi proverbi, come ad esempio: “Per sant’Anna, si forma la castagna” (ad intendere proprio quel senso di protezione che i genitori della Santissima le hanno conferito); oppure “Se piove a Sant’Anna, l’acqua diventa una manna“, ovvero (ovviamente) “una fortuna”.

Rimanendo – infine, ma poi nel resto della giornata continueremo ad aggiornare questo pezzo con tante altre proposte – più sul classico, vi consigliamo anche: “Anna vuol dire ‘grazia’, ‘armonia’; è un meraviglioso esempio di benedizione al mondo, un madre perfetta, premurosa, dolce” da completare con un “Auguri a tutte le Anna“, oppure “auguri a quella persona speciale che sei tu per me“.

Chiudendo (lo ripetiamo: per ora!) vi lasciamo anche un paio di citazioni dal Protovangelo di Giacomo proprio della figura di Sant’Anna e che potreste facilmente trasformare in auguri per tutte le vostre amiche più fedeli; come ad esempio: “so che il Signore Iddio mi ha grandemente benedetta: ecco infatti, che io, vedova, non sono più vedova, io, senza figli, concepirò nel mio ventre“; oppure anche: “Intonerò un cantico al Signore mio Dio, che mi ha guardato benignamente e ha rimosso da me l’obbrobrio dei miei nemici. Il Signore mi ha dato un frutto della sua giustizia, che è unico e molteplice innanzi a lui“.