MESSA SANTA MARTA, PAPA FRANCESCO/ Video Rai 1: la preghiera e la mendicanza

Come sempre in diretta video streaming e tv dalle ore 7 in poi anche per questo 7 maggio non mancherà la Santa Messa di Papa Francesco dalla Cappella di Casa Santa Marta: con la giornata di ieri si è inaugurata una nuova fase di catechesi che proseguirà per tutto il mese di maggio e che vedrà nelle varie Udienze Generali le tappe più significative. Riguarda la preghiera e il concetto di domanda concreta che si interpone tra Gesù e il cuore dell’uomo: nella quotidianità ancora devastata dall’emergenza coronavirus, come ha ricordato ancora ieri il Santo Padre, il bisogno della fede è da esprimersi nella maniera più semplice possibile, ovvero domandando. «La preghiera è il respiro della fede, è la sua espressione più propria. Come un grido che esce dal cuore di chi crede e si affida a Dio»: prendendo spunto dalla storia di Bartimeo, il cieco di Gerico, Papa Francesco ricorda come la possibilità di incontrare Cristo è sempre possibile se il cuore è “puro” nel domandare anche con modalità che possano “irritare” la gente normale.

«Le sue urla ripetute danno fastidio, non sembrano educate, e molti lo rimproverano», continua Papa Francesco nell’Udienza Generale del mercoledì, «La preghiera di Bartimeo tocca il suo cuore, il cuore di Dio, e si aprono per lui le porte della salvezza». Al termine della catechesi, il Santo Padre ha poi riassunto il tutto con questo appello: «Più forte di qualsiasi argomentazione contraria, nel cuore dell’uomo c’è una voce che invoca. Tutti abbiamo questa voce, dentro. Una voce che esce spontanea, senza che nessuno la comandi, una voce che s’interroga sul senso del nostro cammino quaggiù. […] Gli artisti si fanno spesso interpreti di questo grido silenzioso del creato, che preme in ogni creatura ed emerge soprattutto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è un “mendicante di Dio”. Bella definizione dell’uomo: “mendicante di Dio”».

PAPA FRANCESCO, L’OMELIA DI IERI

Nell’attesa di ricevere la nuova comunione spirituale di giornata nella Santa Messa da Casa Santa Marta – diretta tv su Rai 1 e Tv2000, video streaming su YouTube Vatican News e RaiPlay – eccovi le parti principali dell’omelia che giusto ieri Papa Francesco ha proferito sul tema del coraggio e della luce nelle tenebre del cuore: «Il Signore ci salva dalle tenebre che noi abbiamo dentro, dalle tenebre della vita quotidiana, della vita sociale, della vita politica, della vita nazionale, internazionale… Tante tenebre ci sono, dentro. E il Signore ci salva. Ma ci chiede di vederle, prima; avere il coraggio di vedere le nostre tenebre perché la luce del Signore entri e ci salvi».

Per questo motivo, invoca il Papa al termine della celebrazione da Santa Marta, non bisogna avere paura del Signore: «è molto buono, è mite, è vicino a noi. È venuto per salvarci. Non abbiamo paura della luce di Gesù». Nella preghiera scelta invece alla Comunione, Papa Francesco ha scelto questo testo per approcciarsi all’eucaristia ancora in forma spirituale viste le ordinanze del Governo in tema di coronavirus: «Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell’altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te».





