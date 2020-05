Papa Francesco, diretta Messa Santa Marta/ Video Rai 1: Udienza generale e catechesi

Pubblicità

Concluso il ciclo di catechesi sulle beatitudini, oggi Papa Francesco comincerà un nuovo percorso di riflessione sui temi dopo la Pasqua, a cominciare dalla Santa Messa dalla Cappella di Casa Santa Marta alle ore 7, a seguire poi alle 9.30 l’Udienza Generale dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico. Per entrambi gli appuntamenti con l’agenda del Santo Padre, è prevista la consueta diretta tv su Rai 1 e Tv2000, oltre al video streaming su RaiPlay e il canale YouTube di Vatican News: prosegue invece la costante vicinanza di Papa Francesco al popolo travolto dall’emergenza coronavirus, ancora ieri con una riflessione prima della Messa da Santa Marta incentrata sulle vittime della pandemia e sulla mancanza spesso di un degno saluto da parte dei propri familiari più cari. «Preghiamo oggi per i defunti che sono morti per la pandemia. Sono morti da soli, sono morti senza la carezza dei loro cari, tanti neppure con il funerale. Il Signore li accolga nella gloria», sottolineava ieri mattina il Santo Padre prima di incentrare poi l’omelia della Santa Messa su tutti quegli atteggiamenti che impediscono nella quotidianità di tutti di conoscere e rispondere a Cristo.

«Siamo “pecore” [alla sequela] di tutte queste cose: delle ricchezze, dell’accidia, della rigidità, della mondanità, del clericalismo, di modalità, di ideologie, di forme di vita. Manca la libertà. E non si può seguire Gesù senza libertà. “Ma alle volte la libertà va oltre e uno scivola”. Sì, è vero. È vero. Possiamo scivolare andando in libertà. Ma peggio è scivolare prima di andare, con queste cose che impediscono di incominciare ad andare. Il Signore ci illumini per vedere, dentro di noi, se c’è la libertà di passare per la porta che è Gesù e andare oltre Gesù per diventare gregge, per diventare pecore del suo gregge», concludeva la profonda riflessione Papa Bergoglio.

UDIENZA GENERALE PAPA FRANCESCO

In attesa di scoprire quale tema abbia scelto Papa Francesco per concentrare i prossimi appuntamenti nel mese mariano dell’Udienza Generale, ancora 7 giorni fa la catechesi scelta dopo la Messa da Casa Santa Marta verteva sull’ultima beatitudine, la “nona” «Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli (Mt 5,10)». Questa beatitudine annuncia la stessa felicità della prima, ovvero «”il regno dei Cieli è dei perseguitati così come è dei poveri in spirito”; comprendiamo così di essere arrivati al termine di un percorso unitario dipanato negli annunci precedenti», spiegava solo una settimana fa Papa Francesco. Nel sottolineare il dramma dell’esclusione e della persecuzione, poi il Santo Padre rammentò «Bisogna essere fedeli al sentiero umile delle Beatitudini, perché è quello che porta ad essere di Cristo e non del mondo […] L’esclusione e la persecuzione, se Dio ce ne accorda la grazia, ci fanno somigliare a Cristo crocifisso e, associandoci alla sua passione, sono la manifestazione della vita nuova. Questa vita è la stessa di Cristo, che per noi uomini e per la nostra salvezza fu “disprezzato e reietto dagli uomini”».





