Messi all’Inter?/ Calciomercato: cifre enormi, ma Marotta ha un asso nella manica

Lionel Messi all’Inter, altro che follia. La Verità spiega infatti che nessun club europeo è mai stato così vicino a immaginare un colpo così folle: il fuoriclasse del Barcellona potrebbe dare l’addio ai blaugrana in estate e tentare una nuova esperienza. «E’ un nostro obiettivo», le parole di Javier Zanetti in un’occasione informale: il vicepresidente nerazzurro scherzava o era serio? Giorgio Gandola riporta che il numero 10 della compagine catalana sembra avere la testa lontano da Barcellona: attualmente ha un contratto fino al 2021 da 50 milioni di euro a stagione, ma c’è un dato da non sottovalutare. Secondo quanto risulta al quotidiano, il contratto di Messi è retto da una clausola che prevede il rinnovo annuale al compimento del 32° anno di età. Dunque, calcoli alla mano, tra quattro mesi Lionel Messi potrebbe salutare il Barca…

LIONEL MESSI-INTER: MAROTTA HA UN ASSO NELLA MANICA

Lionel Messi ha avuto recentemente una pesante lite con il direttore sportivo Eric Abidal e non sembra essere a suo agio nel Barcellona: la squadra non si sta esprimendo al massimo ed il presidente Bartomeu non ha rispettato la promessa di una campagna acquisti degna di nota. E ancora: Messi non sembra aver apprezzato gli acquisti di Antoine Griezmann e Frankie De Jong, pagati quasi 200 milioni di euro. Al momento non sembrano esserci società pronte ad acquistare il suo cartellino – Manchester City alle prese con i problemi con la UEFA ed il Bayern Monaco non è intenzionato a stravolgere la policy aziendale. L’Inter, invece, sarebbe disposta ad un grande sacrificio per assicurarsi il miglior calciatore in circolazione: Beppe Marotta dovrebbe fare i conti con cifre enormi, ma c’è un asso nella manica. La Verità evidenzia che l’acquisto di Messi sarebbe importante dal punto di vista del marketing e due grossi sponsor potrebbero contribuire all’affare: parliamo di Samsung e Adidas…

