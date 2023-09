Messico, ‘cadaveri di alieni’ al Congresso sugli Ufo/ Video: “Non siamo soli nell’universo”

Nel corso della prima udienza in Messico sugli Ufo, di fronte al Congresso nazionale, l’ufologo Jaime Maussan Flota ha mostrato quelli che a suo dire sarebbero due cadaveri di alieni: “Non siamo soli in questo vasto Universo – ha spiegato, come riportato da Fanpage – in questo momento stiamo facendo la Storia”. Maussan ha portato due reliquie, spiegando che: “Sono i corpi extraterrestri risalenti a più di mille anni fa, sono stati ritrovati a Cusco, in Perù, e sono già stati studiati dall’UNAM,l’Università Nazionale Autonoma del Messico utilizzando l’analisi del carbonio 14”. Secondo quanto sottolinea Fanpage, le precedenti analisi avevano accertato come si trattasse in realtà di dna umano, ma Maussan è convinto del contrario: “dobbiamo avere il coraggio di accettarlo, siamo visitati da intelligenze non umane che vengono sulla Terra dalle profondità dell’universo, potremmo persino viaggiare verso altri universi”.

Per l’evento si sono recati sul posto degli esperti ufo da tutto il mondo, Perù, Giappone, Francia, Messico e Stati Uniti. “Questo fenomeno non è nuovo, esistono centinaia di segnalazioni di eventi UFO e bibliografia documentata sull’argomento, ma non esistono formati e protocolli per effettuare segnalazioni formali. Sono un pericolo per i piloti”, le parole di Julio Darwish, fondatore dell’Associazione degli osservatori dei fenomeni anomali non identificati dei piloti e dei controllori di volo del Messico. “Sono presente per testimoniare sul fenomeno UFO. Questa non è un’invenzione, è un fatto verificabile”, ha invece spiegato Enrique Jaime Kolbeck Vergara, controllore del traffico aereo,”per esempio il caso di Mazatlán, dove tre aerei sono stati intercettati in volo da un FANI”. Andrea Pérez Simondini, direttore della Commissione di Studio del Fenomeno UFO della Repubblica Argentina, ha aggiunto: “In America Latina abbiamo casi straordinari che dobbiamo affrontare”, mentre Anhe Yoshiharu Asakawa, deputato giapponese, ha spiegato che “in Giappone ci sono molti avvistamenti, ma il governo non vuole pubblicizzarli”.

MESSICO, CADAVERI DI ALIENI AL CONGRESSO: “URGENTE PROBLEMA DI SICUREZZA NAZIONALE”

Ed in effetti il Giappone viene considerato un vero e proprio hotspot Ufo dal Pentagono. Significative anche le parole di Ryan Graves, ex pilota di combattimento che aveva rilasciato una testimonianza decisamente forte davanti al Congresso Usa lo scorso luglio: “Se gli UFO sono droni stranieri, è un urgente problema di sicurezza nazionale. Se è qualcos’altro, è un problema per la scienza. In entrambi i casi, gli oggetti non identificati sono una preoccupazione per la sicurezza del volo. In questo momento abbiamo bisogno di un sistema in cui i piloti possano segnalare senza la paura di perdere il lavoro. Mentre parliamo – ha concluso – il nostro cielo è pieno di FANI, la cui esistenza non è abbastanza raccontata. Gli avvistamenti non sono rari, né isolati. Sono routine. Lo stigma del FANI è reale e rappresenta una potente sfida alla sicurezza nazionale”. Di seguito il video dei cadaveri di alieni mostrati in Messico.

#AHORA ¡Ay nanita! 👽Jaime Maussan @jaimemaussan1 abrió sarcófagos diminutos para presentar cuerpos de "seres no humanos" en el Salón Verde de la Cámara de Diputados. @Mx_Diputados Los cuerpos están disecados y fueron encontrados en Perú, en 2017. Se estima que tienen una… pic.twitter.com/kjNU4HeNLX — Alejandro Sánchez (@AlexSanchezMx) September 13, 2023













