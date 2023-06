Metà mucca venduta viva all’asta per 4.3 milioni di dollari/ Record assoluto in Brasile

21 milioni di reais, ovvero 4.3 milioni di dollari, per un bovino della razza Nelore chiamato Viatina-19 FIV Mara Imóveis. Si tratta di un record mondiale di vendita per la mucca, che all’asta di Arandu, in Brasile, è stata battuta a 4,3 milioni di dollari. L’animale, di quattro anni e mezzo, apparteneva all’Agropecuária Casa Branca. Ad acquistarlo è stata la mandria Nelore HRO per la cifra record.

La maxi cifra è stata raggiunta grazie all’importanza genetica e il valore della razza Nelore sul mercato brasiliano e internazionale, come spiega La Stampa, rinomata per la sua adattabilità al clima tropicale e per la sua resistenza alle malattie. È infatti particolarmente adatta all’allevamento nelle regioni calde del Brasile e per questo molto richiesta e preziosa. La cosa bizzarra, però, è che la mucca è stata venduta per metà. Infatti nel 2022 l’altra metà era stata venduta per 3,96 milioni di reais, segnando un record assoluto.

Asta record per una razza pregiata

La razza Nelore di bovini proveniente da da zebù di razza Ongole importato in Brasile dalla metà dell”800. Dagli anni ’50 è stata sviluppata una linea di Nelore senza corna e tori riproduttori destinati a trasmettere il loro gene. In America e in particolare in Paesi come Brasile, Argentina, Stati Uniti e Uruguay, vengono allevati oggi più di 2 milioni di Nelori. Questa razza di mucca è stata sviluppata esclusivamente per la produzione di carne. Si tratterebbe infatti di una carne più gustosa e meno grassa di quella delle razze europee.

