Metallica la salvano da un puma/ Il felino la insegue, lei mette a tutto volume e…

I Metallica hanno salvato una donna dall’attacco del puma anche se in maniera indiretta. Questa stava camminando con il suo husky tra i boschi di Vancouver in Canada quando si è accorta della presenza del pericoloso felino. Inizialmente Dee Gallant, come racconta Il Fatto Quotidiano, era rimasta incuriosita dall’animale, ma poi quando questo si è avvicinato ogni sentimento si è trasformato in terrore. La prima reazione istintiva è stata quella di urlare al feroce animale di andare via, tentativo ovviamente invano. Poi ha deciso dallo smartphone di mettere a tutto volume la canzone dei Metallica “Don’t Tread on me”. Questo in poche note ha portato il puma a scappare, probabilmente impaurito dalle note acute del gruppo metal.

Metallica la salvano da un puma, le parole di Dee Gallant

De Gallant ha raccontato la storia dei Metallica che l’hanno salvata da un puma, una notizia che ha fatto rapidamente il giro del web. La donna alla Cnn ha specificato: “In realtà pensavo che fosse bellissimo poter guardare un puma per così tanto tempo, ho pensato che fosse eccitante”. Anche se poi quando questo si stava avvicinando l’emozione si è trasformata in terrore. Ha poi specificato che dopo aver visto il felino scappare ha tenuto il brano della band metal in ripetizione per il resto dell’escursione, muovendosi sulla strada con al suo fianco Murphy il suo fidato husky. Una storia incredibile che per fortuna è terminata senza ripercussioni fisiche per la donna che ha superato tutto con solo un grande spavento.

