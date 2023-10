Meteorite caduto in Sardegna/ Sasso “stellare” nella zona di Armungia: “Se lo trovate non toccatelo”

Lo scorso 8 ottobre è caduto un meteorite in Sardegna, precisamente nel territorio di Armungia, in provincia del Sud Sardegna. A comunicarlo è stato l’Inaf, Istituto nazionale di fisica, così come si legge su La Nuova Sardegna, attraverso il suo consueto bollettino di informazione. Nel dettaglio si legge che: «Tra i fireball progenitori di meteoriti triangolati dalla rete Prisma, ne mancava uno insulare. Con l’evento dell’8 ottobre 2023 delle 23,53 ora locale, questa lacuna è stata colmata e l’isola fortunata è stata la Sardegna. Vediamo come sono andate le cose e dove andare alla ricerca delle meteoriti».

Attentato liceo Francia: insegnante ucciso con coltello ad Arras/ Urlava ‘Allah Akbar’: fermato 20enne ceceno

L’istituto aggiunge: «Tutto è iniziato con la ripresa del fireball in caduta da parte di due camere Prisma sarde, quella del Sardinia Radio Telescope e del Gennargentu. Anche con i dati di due sole camere si può triangolare e ricostruire la dinamica del meteoroide. In base ai risultati dei calcoli fatti dal team di Prisma, il fireball si è reso visibile a 78,3 km di altezza e si è estinto a 28,0 km, la traiettoria di 51,5 km di lunghezza è stata percorsa in soli 3,6 secondi».

I giovani in Italia sono sempre di meno/ Istat: “10,2 milioni di 18-34enni, primo figlio a 32,4 anni”

METEORITE CADUTO IN SARDEGNA: ECCO DOVE SI TROVEREBBE

Secondo quanto racconto dagli esperti dell’Inaf, alla luce delle caratteristiche dell’oggetto e vista la sua velocità, è possibile che una parte del meteorite caduto in Sardegna sia rimasta intatta, ma anche se piccola «vale la pena di cercarla».

Secondo i calcoli il pezzo sarebbe caduto non troppo distante dal centro di Armungia, piccolo comune di 400 anime a circa 65 chilometri di distanza da Cagliari. Raffaele Salerno, del centro Meteo Expert, afferma che il pezzo di meteorite caduto al suolo sarebbe di forma allungata e si troverebbe in una zona impervia ricca di boschi; dovrebbe essere inoltre di colore scuro e opaco. Chi lo trova non deve toccarlo e deve segnalare il tutto al Project Office di Prisma.

Aeroporto Marco Polo Venezia, voli bloccati per invasione gabbiani/ Chiuso per rischio Bird Strike

© RIPRODUZIONE RISERVATA