Meteorite in Portogallo e Spagna: scia blu nel cielo/ Video: traiettoria bassa vicino alla Terra

Le immagini che arrivano dal Portogallo ci ricordano quanto sia incredibile e imprevedibile la natura. Proprio tra i cieli di Spagna e Portogallo, nella notte tra il 18 e il 19 maggio, è stato avvistato un enorme lampo blu, che si è visto a centinaia di chilometri. Tutti hanno pensato immediatamente a un meteorite. Inizialmente non era chiaro se avesse colpito o meno la superficie terreste ma secondo alcuni esperti, questo potrebbe essere caduto vicino alla città di Castro Daire, in Portogallo. Secondo altri rapporti, invece, sarebbe cascato vicino a Pero Pinheiro, nei pressi di Sintra.

Diverse segnalazioni video sono arrivate infatti da Castro Daire e da città del Nord, come ad esempio Porto, come spiega il quotidiano lusitano Publico. La stessa fonte ha spiegato che CDOS (Comando delle operazioni di soccorso distrettuale) di Viseu ha riferito di aver ricevuto una chiamata che segnalava la caduta di oggetti in zona Serra de Montemuro. Dopo l’intervento, i vigili del fuoco hanno spiegato di non aver trovato nulla nella zona dove sono intervenuti.

Meteorite tra Spagna e Portogallo: ecco cos’è

Inizialmente non era chiaro se “il meteorite” che ha illuminato il cielo del Portogallo nella notte tra sabato e domenica avesse toccato il suolo terrestre oppure no. Come spiegato da Euronews, comunque, si tratterebbe di un oggetto di origine cometaria entrato nella nostra atmosfera a 45 km al secondo. Questo ha cominciato la sua fase luminosa all’incirca a 100 chilometro sopra Caceres, proseguendo fino a Nord-Ovest di Porto. Il passaggio del “meteorite” è stato particolarmente luminoso, tanto da illuminare il cielo per diversi secondi.

Il fenomeno del meteorite non ha interessato solamente il Portogallo ma anche la Spagna. Josep María Trigo, astronomo dell’Istituto di Scienze Spaziali del CSIC, ha spiegato che si trattava di un super bolide meteorico. Ha parlato di una roccia larga circa 20-30 centimetri che ha toccato l’atmosfera con una “traiettoria piuttosto bassa”. Il superbolide, che non sarebbe dunque un vero e proprio meteorite, non avrebbe lasciato tracce sulla terra, solamente uno spettacolo di colori in cielo che ha impressionato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederlo dal vivo in Spagna e Portogallo.

Cámara 24h de la Plaza Sevilla en Cádiz graba el meteorito del que todo el mundo habla a las 00:46 de la noche ⬇️⬇️ pic.twitter.com/5w6eGYAKSA — 𝑱𝑪 ⚜ (@jcarlosscb) May 18, 2024













