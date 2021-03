Metodo Tabata, Dieta Noemi/ Non solo cibo sano anche allenamenti duri

Metodo Tabata cosa bisogna fare per perdere chili come Noemi?

In queste ore la dieta di Noemi ha incuriosito milioni di internauti e appassionati di alimentazione. Presentatasi sul palco in forma smagliante, la cantante romana ha messo in mostra un fisico invidiabile, con quindici chili in meno grazie alla Meta Experience. Si tratta di un regime alimentare ideato dalla dottoressa Monica Germani, a cui Noemi ha aggiunto anche un programma di allenamento ad alta intensità. Non solo alimentazione sana, dunque. L’artista avrebbe affiancato alla Meta Experience il Metodo Tabata per ottimizzare i risultati. Un mix che le ha permesso di raggiungere il peso ideale negli ultimi dodici mesi, ma anche di ritrovare slancio e ulteriore sicurezza con il proprio corpo. La dottoressa di Noemi ha spiegato molto dettagliatamente i principi della sua dieta, molto ricercata in rete dagli internauti dopo il colpo d’occhio sul palco. Ma ha anche spiegato l’importanza del giusto atteggiamento nei confronti del cibo.

Dieta Noemi, Metodo Tabata: l’importanza di un approccio sano al cibo

Il segreto della dieta di Noemi, dunque, non esiste. Semplicemente “Noemi ha capito che a non funzionare era l’atteggiamento che aveva nei confronti del cibo e che la soluzione non era non mangiare o mangiare meno”, ha spiegato la sua dietista sulle pagine di Oggi. La sua dieta, quindi, sarebbe un vero e proprio percorso educativo-comportamentale piuttosto complesso, che chiaramente non può prescindere da una consulenza psicologica preliminare. Il prima e il dopo di Noemi parla da solo. Risultati evidenti grazie all’impegno della cantante, che aveva raccontato di essersi sottoposta anche ad un allenamento specifico (metodo Tabata) per raggiungere più velocemente i risultati. Parliamo di un allenamento ad alta intensità replicabile anche a casa. Un allenamento molto intenso, ma dalla durata molto breve.



