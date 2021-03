Qual’è la dieta di Noemi? Metodo Tabata/ Quanti chili ha perso? “La mia nuova me era nella mia testa e ora..”

Metodo Tabata, qual è la dieta di Noemi e come funziona?

La dieta di Noemi qual è? Come ha fatto al burrosa cantante dai capelli rossi a tornare in forma e salire sul palco di Sanremo 2021 con un fisico e un sorriso tutto nuovo? Sono queste le domande che questa sera affolleranno la testa dei fan e del pubblico di Sanremo 2021 che si ritroveranno davanti una Noemi ben lontana da quella che avevamo lasciato lo scorso anno o poco più. Il cambiamento per lei è arrivato con il Metodo Tabata, una dieta che le ha permesso di perdere parecchi chili ma solo dopo che la “nuova donna che è diventata si è palesata nella sua testa”. Il merito è di questa nuova dieta che è più che altro uno stile di vita e di allenamento che l’ha “spinta a faticare molto” cambiando le sue abitudini. In particolare, sembra che consista in una serie di esercizi in alternanza molto rapida ad elevata intensità in modo tale da accelerare la combustione del grasso corporeo ma non prima di aver affrontato una fase di riscaldamento prolungata e particolarmente accurata.

Quanti chili ha perso Noemi con la dieta “Metodo Tabata”?

La domanda a cui rimane dare risposta è: quanti chili ha perso Noemi con la sua dieta e seguendo il metodo Tabata? A questa domanda ha risposto lei stessa che, in un’intervista a Il Messaggero ha smentito tutti coloro che parlato di 30 chili persi al grido di “non ero poi così buzzicona”. La bella rossa che salirà sul palco di Sanremo 2021 in veste di concorrente, in realtà ha perso una quindicina di chili (in alcuni frangenti si parla addirittura di 20). Certo è che con un allenamento così duro i chili persi non avranno lasciato segni sul suo corpo e questa sera scopriremo com’è la nuova Noemi.



