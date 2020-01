Metro Milano linea M1: donna tenta suicidio/ Circolazione sospesa e caos

Circolazione in tilt sulla Metro Rossa di Milano, Linea M1, a causa di una donna che ha tentato il suicidio. Stando a quanto riportato pochi minuti fa dai colleghi di Milanotoday, l’episodio si sarebbe verificato poco prima delle ore 9:00, quando una donna non meglio identificata si sarebbe lanciata sui binari della M1, presso la stazione di Sesto Rondò. In quegli istanti stava sopraggiungendo un treno ma fortunatamente il macchinista è riuscito a fermare il proprio mezzo in maniera tempestiva, prima che investisse la signora. A quel punto la donna sarebbe poi risalita sulla banchina con i propri mezzi, dopo di che si sarebbero fiondati sul luogo incriminato i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’auto medica. In base alle prime indiscrezioni emerse la donna non avrebbe riportato alcuna ferita, ma i disagi per la circolazione dei mezzi, tra l’altro, in orario di punta, sono stati invece ben più pesanti.

METRO MILANO LINEA M1: CIRCOLAZIONE ATTUALMENTE SOSPESA

Tramite la propria pagina Twitter l’Atm ha pubblicato una serie di aggiornamenti, a cominciare dal post “#M1: per un tentato suicido abbiamo sospeso la circolazione tra Sesto Marelli e Sesto Fs. Circolazione rallentata sul resto della linea. Seguono aggiornamenti”. Quindi il nuovo aggiornamento pochi minuti dopo “#M1: la circolazione è sospesa tra Sesto Marelli e Sesto Fs. Sono in arrivo bus sostitutivi nella tratta interrotta, compatibilmente con le condizioni del traffico. Seguono aggiornamenti”, e ancora: “#M1: La stazione di Sesto FS attualmente non è servita dalla linea M1: considerate stazioni ferroviarie alternative”, e “#M1: circolazione sospesa tra Sesto Marelli e Sesto Fs per tentato suicidio. Anche il resto della linea risente dell’interruzione. Seguono aggiornamenti”. L’ultimo update parla di circolazione dei treni ancora interrotta e non è dato sapere quando la situazione tornerà alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA