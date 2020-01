Metro Napoli, scontro fra 3 treni/ Circolazione convogli sospesa, ci sono dei feriti

Incidente ferroviario avvenuto poco fa presso la metro di Napoli: tre treni si sono scontrati sulla Linea 1. Circa un’ora fa sulla pagina Facebook dell’Anm, l’Azienda napoletana mobilità, era giunto un primo avvisto: “METRO LINEA 1: circolazione treni limitata tratta Garibaldi – Colli Aminei. +++ AGGIORNAMENTO ORE 08:00: #METROLINEA1 CIRCOLAZIONE SOSPESA SU INTERA TRATTA.+++”. I colleghi di Fanpage hanno interpellato la stessa azienda partenopea, che li ha informati del fatto che tre convogli si sarebbero appunto scontrati fra di loro. Le stazioni interessate inizialmente dalla sospensione della circolazione erano quelle di Piscinola (capolinea), Chiaiano e Frullone, tutte dislocate presso la zona nord del capoluogo campano. In base a quanto emerso, sembra che un treno abbia colpito altri due convogli, per cause ancora da accertare.

METRO NAPOLI, SCONTRO FRA TRE TRENI: LA RICOSTRUZIONE

Due si sarebbero scontrati presso la stazione di Piscinola, mentre il terzo, uscendo dal deposito, avrebbe colpito la coda di uno e la parte anteriore dell’altro. Stando a quanto riferito dall’Azienda Napoletana Mobilità vi potrebbero essere state delle “lievi conseguenze per i passeggeri”, e come riferisce sempre Fanpage, sul posto si sarebbero già recate le ambulanze, per prestare soccorso a eventuali feriti. Nessuna persona sarebbe comunque rimasta coinvolta in maniera grave, e fra coloro che hanno avuto “la peggio”, vi sarebbe anche il macchinista di uno dei tre treni interessati dallo scontro. Sul posto si sono recate anche le forze dell’ordine, per provare a ricostruire con esattezza quanto accaduto. La cosa certa è che non si conoscono i tempi di riapertura della linea, e poco meno di un’ora fa l’Anm ha fatto sapere: “Metro Linea 1: circolazione temporaneamente sospesa su intera tratta”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA