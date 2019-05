Metro Milano, ostaggi di un folle/ Uomo tira la leva di emergenza per nove volte e…

La Metro di Milano diventa ostaggio di un folle che tra ieri e oggi ha tirato la leve di emergenza, togliendo di fatto la corrente e fermandola, per ben nove volte. Dei fatti che inizialmente sembravano isolati, ma che poi hanno portato ad un’unica persona che dalla banchina tirava appunto la leva togliendo di fatto l’alimentazione alle linee. Per lui sono arrivate due denunce per interruzione di pubblico servizio con gli uomini della security di Atm che in entrambi i casi l’hanno fermato. Una situazione piuttosto difficile da commentare che al momento non ha spiegazioni certe se non lo squilibrio dell’uomo che ha gettato nel panico le tantissime persone a bordo dei vagoni al momento dell’immotivato e pericoloso fermo di emergenza. Al momento né l’uomo né le forze dell’ordine o l’Atm hanno rilasciato dichiarazioni in merito a quanto accaduto, se non le consuete comunicazioni di servizio.

Metro Milano, ostaggi di un folle: cosa è successo?

Cosa è successo a Milano dove la Metro è stata ostaggio di un folle? Tutto è partito ieri mattina quando per sette volte un uomo ha bloccato il servizio pubblico andando a tirare il freno di emergenza presente sulla banchina. Questi si è reso protagonista di ben sette episodi di cui cinque sulla M1, uno sulla M2 e uno sulla M3 come raccontato proprio dall’atm. Ieri sera alle 22.30 poi la security lo aveva bloccato, consegnandolo nelle mani della polizia. Accompagnato e denunciato a piede libero era stato poi rilasciato. Stamattina il copione si è ripetuto con l’uomo che è stato fermato attorno alle 11.00 dalla security dell’Atm che dopo averlo notato l’ha bloccato. Aveva azionato il freno bloccando la Metro M1 nelle stazioni di Palestro e Lima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA