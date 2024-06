Mette Frederiksen, premier danese presa a pugni a Copenaghen/ Qual è il movente dell’aggressione?

Mette Frederiksen, premier danese, è stata presa a pugni da un uomo a Copenaghen: il suo aggressore è stato poi arrestato, come spiegato dall’agenzia di stampa danese Ritzau. Dopo i fatti avvenuti nella capitale, la presidente, che appartiene al partito socialdemocratico danese, si è detta scioccata. La politica 46enne, alla guida del Paese dal 2019, è stata aggredita in un’affollata piazza del centro da un uomo: non è noto il movente dell’attacco, avvenuto a poche ore dall’apertura delle urne delle elezioni europee 2024 che coinvolgeranno, ovviamente, anche la Danimarca. Sarà forse una violenza in chiave elettorale?

Mette Frederiksen si trovava nella piazza al centro di Copenaghen per un evento della campagna elettorale della candidata socialdemocratica alle europee, Christel Schaldemose: le due si erano salutate alle 17:30, poco prima che la premier venisse aggredita. Dopo i fatti, sul luogo è intervenuta immediatamente la polizia che ha arrestato l’uomo e riportato la calma.

Aggressione ai danni di Mette Frederiksen: le reazioni del mondo politico

Dopo l’aggressione che ha colpito Matte Frederiksen, rivolti alla premier danese sono arrivati fin da subito messaggi di solidarietà. Ulf Kristersson, premier svedese, ha condannato l’accaduto, scrivendo su X: “Un attacco ad un leader democraticamente eletto è anche un attacco alla nostra democrazia”. Anche alcuni politici della stessa Danimarca hanno espresso la propria vicinanza alla collega: tra questi il ministro dell’ambiente, Magnus Heunicke, che su X ha scritto come la presidente sia scioccata e impaurita, definendo l’aggressione come “inaccettabile”.

Tra i messaggi a Matte Frederiksen anche quello di Jakob Engel-Schmidt, ministro della cultura, che ha scritto su X: “Qualsiasi attacco contro un politico eletto è un attacco a tutta la nostra democrazia“. Anche leader di altri partiti hanno fatto sentire la propria vicinanza alla premier: tra questi il leader del partito popolare danese, Morten Messerschmidt, che ha ribadito come “la violenza non va mai bene”. Non sono ancora chiari i motivi per cui Frederiksen sia stata aggredita: la polizia cercherà di chiarire il movente nelle prossime ore.











