Metti la nonna in freezer/ Su Rai 1 il film con Miriam Leone e Fabio de Luigi

Metti la nonna in freezer va in onda oggi, lunedì 5 settembre, a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di un film comico prodotto in Italia nel 2018 da Francesca Cima in collaborazione con Nicola Giuliano e diretto da Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. La sceneggiatura è curata da Fabio Bonifacci che insieme a Nicola Giuliano aveva curato il soggetto. Il montaggio è affidato a Giancarlo Fontana. Nel cast oltre alle due donne, Miriam Leone e per Barbara Bouchet, è da segnalare il grande contributo di Fabio De Luigi, Maurizio Lombardi e Marina Rocco. Il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane il 15 marzo del 2018 incassando 1.3 milioni di euro nel primo weekend per raggiungere un totale poi di 3.3.

La storia di Metti la nonna in freezer racconta delle difficoltà di una restauratrice di giovane età alle prese con mancanza di lavoro e con introiti decisamente al di sotto delle sue aspettative. L’unico modo che ha per sopperire alle mancanze è quello di utilizzare il denaro proveniente dagli avere della nonna di nome Brigit. Un giorno però Claudia scopre che al peggio non c’è mai fine; purtroppo la donna passa a miglior vita e in questo modo rischia davvero di perdere ogni fonte di guadagno con il lavoro che continua ad andare male. Per questa ragione, grazie al supporto e collaborazione delle sue due migliori amiche (Rossana e Margie) decide di mettere in atto un folle piano. Invece che comunicare agli enti preposti la notizia della scomparsa della nonna, decide di nascondere il cadavere e per evitare problemi sceglie di incastonarlo nel freezer. In tal modo, avrebbe continuato a beneficiare di tutti i suoi averi senza alcun problema. Il piano diabolico di Claudia però inizia a vacillare quando un uomo di nome Simone entra nella sua vita. Il maresciallo della Guardia di finanza era reduce dalla fine di un amore che lo aveva decisamente abbattuto. Ciò lo ha portato a concentrarsi unicamente sulle questioni lavorative allontanandosi dagli affetti e dalle uscite per svago. Sono proprio gli amici e colleghi a spronarlo verso la giovane restauratrice, seppur non vi fosse alcuna ragione apparente per la quale indagare sulla donna. Claudia dal canto suo è convinta che l’uomo sia a conoscenza di alcuni indizi e sospetti e quindi non fa altro che trovare nuovi modi per nascondere la verità ad Simone. Quest’ultimo nel frattempo si è letteralmente innamorato a prima vista e cercherà a tutti i costi di conquistare il cuore della donna. Come se non bastasse, un giorno si presenta a casa di Claudia un uomo di nome Augusto. La nonna era la sua amante ed era in attesa di sapere quando la moglie sarebbe passata a miglior vita al fine di prendere il suo posto. Augusto era quindi arrivato a casa della giovane restauratrice con l’intento di comunicare la notizia della scomparsa della moglie. La donna chiaramente non sapendo cosa fare lo scaccia in malo modo. Dopo una profonda conversazione con Simone però succede qualcosa che Claudia, presa dai timori, non aveva per nulla messo in conto. Si innamora perdutamente di Simone e decide di iniziare una relazione seria con lui che porterà anche alla nascita di un bambino. Le vicende ricevono uno scossone clamoroso quando mentre Simone è in missione a caccia di un noto latitante, le donne cercano di spostare il cadavere della nonna a casa di Rossana. Purtroppo la situazione sfugge di mano e il corpo della donna viene visto scivolare in un bosco da Augusto che muore di infarto. Nel frattempo il maresciallo confessa alle donne di essere sempre stato a conoscenza dell’oscuro segreto ma di aver voluto procedere facendo finta di nulla. Alla fine tutto si conclude con i funerali del tenero anziano innamorato di Brigit e con il gruppo di protagonisti che ragiona sul da farsi; seppellire la nonna oppure continuare a sfruttare la sua pensione.

