Mf Doom morto famoso rapper / Non precisate cause del decesso, il saluto della moglie

Il famoso rapper Mf Doom è morto. Lo ha annunciato nelle scorse ore la moglie, spiegando che il decesso risale allo scorso 31 ottobre. L’artista, noto per i suoi testi creativi e per le esibizioni a volto coperto, se ne è andato all’età di quarantanove anni. In queste ore è arrivata la conferma anche da parte della casa discografica Rhymesayers, che tuttavia non ha precisato le cause della morte. MF Doom, nato a Londra e cresciuto a New York, da un punto di vista scenografico si ispirava al cattivo della Marvel Comics Doctor Doom. Nelle scorse ore anche il suo agente Richie Abbott ha confermato la notizia, mentre la moglie Jasmine Dumile ha postato un messaggio ricco di amore e nostalgia su Instagram. La morte di MF Doom ha letteralmente sconvolto i fan, ma in primis le persone che facevano parte della sua vita. Una vita tormentata quella del rapper, considerando che qualche anno fa, insieme a sua moglie Jasmine, aveva perso il figlio 14enne, King Malachi Ezekiel Dumile.

Mf Doom è morto, il post commosso della moglie Jasmine

Nel post di commiato la moglie Jasmine ricorda con splendide parole il suo compagno, definendolo “straordinario marito, padre, insegnante, studente, socio, amante e amico che abbia mai avuto”. Uno dei rappresentanti portavoce di Rhymesayers, l’etichetta di cui faceva parte Doom, ha confermato la scomparsa del cantante, senza precisarne i motivi. Le cause della morte, ad oggi, non sono state rivelate.



