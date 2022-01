Mia, figlia Nathalie Caldonazzo/ “Quando ha saputo del GF VIP ha pianto perché…”

Mia è la figlia di Nathalie Caldonazzo e l’ex compagno Riccardo Sangiuliano. Come rivelato dalla concorrente gieffina, Mia non ha preso affatto bene la sua partecipazione al Grande Fratello VIP e a quanto pare non è contenta della sua decisione di allontanarsi da casa. “Appena ne ha sentito parlare è scoppiata a piangere”, ha raccontato Nathalie Caldonazzo nel corso di queste settimane dentro la casa. “Lei di solito è molto distaccata, non ama mostrare i suoi sentimenti, come tutti i nati sotto il segno dello Scorpione, però, sotto sotto, è dolcissima. Abbiamo guardato insieme il Grande Fratello Vip, ha capito che è un gioco e si è calmata”, le parole della gieffina riportate dal sito metropolitanmagazine. Il papà di Mia, come dicevamo, è Riccardo Sangiuliano, un imprenditore napoletano, laureato in Finanza Aziendale alla LUISS di Roma.

Mia, figlia di Nathalie Caldonazzo, il rapporto coi genitori e lo “scetticismo” sul GF

Il padre di Mia, che oggi ricopre il ruolo di Head of Asset Management all’Assiteca Sim, è sempre molto attento e apprensivo nei confronti della figlia, come del resto mamma Nathalie. Mia Sangiuliano non sembra avere ancora le idee chiare sul suo futuro, ma non pare particolarmente attratta dalle luci dei riflettori. E’ tuttavia presente sui social media, dove ha un account Instagram nel quale conta appena 2mila followers. Sua mamma, Nathalie Caldonazzo, ha sempre speso parole al miele per lei, anche se è rimasta dispiaciuta quando ha capito che la ragazza non approvava la sua scelta di prendere parte a questa edizione del Grande Fratello VIP.

