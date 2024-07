Micaela Ramazzotti esco allo scoperto con nuovo fidanzato Claudio Pallitto/ ‘Archiviata’ lite con Paolo Virzì

Micaela Ramazzotti: primo red carpet insieme al nuovo fidanzato Claudio Pallitto

Sono pochi giorni da quando tutti i siti e i giornali hanno riportato la notizia della violenta lite tra Micaela Ramazzotti e l’ex marito Paolo Virzì avvenuta fuori da un ristorante romano. nella lite era coinvolto anche il nuovo fidanzato dell’attrice, il personal trainer Claudio Pallitto mentre hanno assistito alla brutta scena oltreché i figli della coppia, anche i clienti del ristorante. Per mettere a tacere gossip e pettegolezzi adesso Micaela Ramazzatti è uscita allo scoperto ed ha deciso di sfilare per il Red Carpet dei Nastri D’Argento 2024 con lui.

Come riporta Vanity Fair, Micaela Ramazzotti ed il nuovo fidanzato Claudio Pallitto si sono presentati elegantissimi, lei con un pantalone chiaro e una giacca abbinata, lui completamente in nero compresi gli occhiali da sole. Hanno sfilato mano nella mano ed i due appaiono affiatati e complici, i ben informati sostengono che la loro storia va avanti da più di un anno ma il Red Carpet andato in scena al museo MAXXI di Roma è stata la loro prima uscita pubblica da coppia. Insomma l’atteggiamento migliore per voltare pagina.

Lite Paolo Virzi e Micaela Ramazzotti: denunce e controdenunce

Con il passare delle settimane la ricostruzione della lite tra Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti ed il suo nuovo fidanzato Claudio Pallitto si è riempita di particolari. Stando a quanto riportano RomaToday e Il Messaggero, l’attrice si trovava all’esterno di un ristorante romano, in piazza Albania, quando per puro caso è passato il regista, con cui è stata sposata oltre dieci anni e ha avuto due figli. Il regista passeggiava con la figlia nata dal precedente matrimonio, si incontrano per puro caso ma una parola di troppo fa scattare la lite che finisce alle mani fino all’arrivo dei carabinieri. Comunicati, denunce e controdenunce, con l’attrice che ha accusato l’ex marito di «voler preservare solo la sua immagine pubblica anteponendola alla serenità familiare», e lui che ha chiesto l’attivazione del codice rosso, la procedura che rafforza la protezione delle vittime di reati violenti. Insomma, il caso ha suscitato parecchio clamore, adesso ecco le nuove foto dai Nastri d’Argento dove lei ha vinto il premio come migliore attrice protagonista.











