Lite Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì finisce in querela/ Lui: “Aggredito”, lei: “Mai tenuto alla famiglia”

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: botta e risposta di fuoco dopo la lite

Dopo la furiosa lite al ristorante Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì hanno rotto il silenzio per dare la propria versione dei fatti. Il sereno sembra lontano e pare che i due si siano querelati a vicenda. Stando, infatti, a quanto riporta Vanity Fair e il Messaggero, l’attrice martedì sera si è presentata dai carabinieri dell’Aventino querelando l’ex marito. Ieri mattina, poi, è toccato al regista presentarsi alla stazione dei carabinieri per mettere a verbale l’accusa di lesioni e violenza privata. Il primo a rompere il silenzio con la stampa è stato il regista.

Paolo Virzi parlando con i giornalisti non è voluto entrare nel merito della triste vicenda limitandosi a dire: “Riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione, e invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia. Non ho mai parlato nella mia vita professionale di fatti privati e non voglio cominciare adesso. Desidero solo, in questo doloroso frangente, ribadire che Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima, la madre di due miei figli e un’attrice di straordinario talento, protagonista di film da me molto amati” Ed ha concluso dicendosi convinto che lui e l’ex moglie Micaela Ramazzotti troveranno un modo per risolvere la questione.

Michela Ramazzotti e Paolo Virzì si querelano a vicenda, l’attrice: “Tiene più alla immagine che alla famiglia”

Dopo alcune ore dalle dichiarazioni di Paolo Virzì anche Micaela Ramazzotti è intervenuta per commentare la lite finita con l’intervento delle forze dell’ordine che l’ha vista protagonista in un ristorante romano con l’ex marito, usando parole meno concilianti di quest’ultimo. All’Ansa l’attrice ha rivelato: “Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall’affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D’altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali.”

La lite tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì è scoppiata per via di un incontro causale tra gli ex coniugi in un ristorante. L’attrice era seduta al tavolo con la figlia Anna, 11 anni, ed il suo nuovo fidanzato Claudio Pallitto, personal trainer ed una parola di troppo è stata la scintilla che ha fatto degenerare tutto tra insulti, lanci di cellulari e stoviglie in frantumi tanto che per far ritornare la situazione alla normalità è stato necessario l’intervento dei carabinieri.











