Michael Bublè, chi è?/ La malattia del figlio l’ha cambiato

Si ferma per un breve saluto ai fan, Michael Bublè, prima di esibirsi sul palco del Tim Summer Hits, in Piazza del Popolo, dove infiamma la platea con “Higher“, brano tratto dal nuovo album. Da sempre affezionato all’Italia, per via delle sue origini venete, ha dichiarato di partecipare con estrema soddisfazione, soprattutto dopo la recente malattia del figlio, che lo ha portato a “lavorare in modo diverso. Un sound nuovo e intenso, da cui mi sono lasciato trasportare non senza qualche paura”. Così commenta Higher, disco da cui è tratto il brano con cui si è esibito, definito dallo stesso Bublè come il suo album più bello, nato fra lacrime e amore. Higher è un brano intenso, sensuale, da ballare o ascoltare. Racconta delle sensazioni che il cantante prova nell’incontro con la donna che ama, di cui si innamora perdutamente al primo sguardo. Una donna ammaliante che non passa inosservata e raccoglie le attenzioni di tutti. Il video della canzone è stato presentato in anteprima da un aereo creato dalla società britannica Sent Into Space. Poichè lo stesso Michael ha definito Higher il miglior album della sua carriera, ha voluto presentarlo dal punto più alto in cui potesse arrivare. E quindi non poteva che essere lo spazio.

Michael Bublè, è un cantante, attore e produttore discografico canadese, con cittadinanza italiana. Notissimo nel panorama musicale internazionale, ha venduto 75 milioni di dischi, ha vinto 4 Grammy Awards e molti Juno Awards. Primo dei figli di un pescatore, avrebbe voluto fare il giornalista, ma il suo talento musicale venne notato presto, tanto che a 17 anni vince il Canadian Youth Talent Search, giungendo poi al successo vero e proprio nel 2003, con l’uscita del suo primo album “Michael Bublè”, grazie all’ingaggio del produttore discografico Foster, scopritore di talenti della Warner Bros.

