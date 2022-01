Michael Christou, fidanzato Melissa Hamilton/ Ecco chi è il designer londinese

Nel giorno di Capodanno, come da tradizione andrà in onda su Rai 1 lo show di Roberto Bolle Danza con Me in cui il ballerino cerca di rendere la danza più fruibile costruendo anche momenti di intrattenimento con ospiti provenienti dal mondo del cinema, musica e televisione. Tra i tanti ospiti presenti in studio ci sarà anche Melissa Hamilton con cui il ballerino si è già esibito durante le scorse edizioni dello show.

Melissa Hamilton è una ballerina britannica prima solista del Royal Ballet di Londra. La ballerina è fidanzata da diverso tempo con Michael Christou, designer di interni e cofondatore di una società di sviluppo immobiliare chiamata 1.61 London.

Michael Christou fidanzato di Melissa Hamilton

Il profilo social di Michael Christou è molto seguito e conta circa 12,5mila follower che seguono i progetti del ragazzo in tema di desing e arredamento e anche i momenti con la sua fidanzata che il ragazzo sceglie di condividere sui social.

Michael Christou e Melissa Hamilton condividono con i loro fan diversi momenti di intimità e relax mostrando cene, viaggi e anche momenti più privati in compagnia del loro cagnolino. Melissa Hamilton prima di esibirsi in compagnia di Roberto Bolle ha trascorso il Natale in serenità con Michael Christou a Londra.

