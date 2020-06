Michael Jackson: com’è morto e dove, chi sono i figli, canzoni/ Domande più cercate

Come e quando è morto Michael Jackson? Arresto cardiaco per intossicazione da farmaci

La morte di Michael Jackson è avvenura il 25 giugno 2009 a Los Angeles, città in cui si trovava per le prove del This Is It ovvero quello che sarebbe dovuto essere il suo ultimo tour. La popstar americana soffriva da tempo di insonnia cronica e, dopo una notte insonne, nonostante l’assunzione di alcuni sedativi, il dottor Conrad Murray gli somministrò un potente sedativo. Dopo alcuni minuti, Jackson ebbe una crisi respiratoria. Il medico provò a rianimarlo senza successo e, dopo pochi minuti, furono chiamati i soccorsi. Jackson arrivò in ospedale già in coma e dopo vari tentativi di rianimarlo, fu dichiarato il decesso. A 50 anni, il “Re del Pop” moriva dopo un arresto cardiaco da intossicazione da farmaci. L’autopsia dimostrò che a causare la morte della popstar fu un’intossicazione da Propofol, un potente anestetico, in concomitanza all’azione di alcune benzodiazepine.

Dov’è sepolto Michael Jackson

Sulla sepoltura di Michael Jackson ci sono state varie teorie. Secondo alcuni, il Re del Pop sarebbe stato cremato. Stando alle indiscrezioni riportate da Radar Online, le ceneri sarebbero custodite all’interno dei gioielli di proprietà dei figli Paris, Prince e Blanket. Secondo la fonte contattata da Radar Online, i figli di Jackson eviterebbero d’indossare i gioielli in cui sarebbero custodite le ceneri del padre per non rischiare di perderle. Secondo altri, invece, il corpo della popstar sarebbe stato seppellito nella sua bara dorata presso il mausoleo Forest Lawn di Glendale. La bara si trova sotto la riproduzione in vetro dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci.

I figli di Michael Jackson

Paris, Prince e Blanket detto «Bigi» sono i figli di Michael Jackson. Il 25 giugno 2009, giorno in cui morì il Re del Pop, Prince aveva 12 anni; Paris, 11 anni e Blanket, 7 anni. Prince e Paris sono nati dal secondo matrimonio di Jackson con la seconda moglie Deborah Rowe. Il terzogenito ”Blanket”, come dichiarato dal cantante, è stato concepito tramite fecondazione in vitro tramite gestazione per altri. Paris, oggi, ha 22 anni, Prince, invece, ha 23 anni, si è laureato in Economia alla Loyola Marymount University restando legato al fratellino Bigi, 18 e sogna di diventare un regista.

Le canzoni di Michael Jackson

Sono passati undici anni dalla sua morte, ma Michael Jackson, con un miliardo di dischi venduti in tutto il mondo, resta l’artista che ha venduto di più in assoluto. Sono tantissime le canzoni indimenticabili del Re del Pop, ma dieci sono in assoluto i suoi più grandi successi e che rappresentano la sua arte con cui ha cambiato la musica di tutto il mondo. Thriller è in assoluto la canzone che più rappresenta Jackson ed è tratta dall’omonimo album del 1982.Sempre dall’album Thriller è tratta “Beat it” che la rivista Rolling Stone ha inserito tra i migliori 500 brani di tutti i tempi. Dallo stesso album è tratta anche “Billie Jean” che è sicuramente la canzone più famosa del Re del Pop. E poi ci sono: Bad, Man in The Mirror, The way you make me feel, Earth Song, Smooth criminal, Human Nature, Black or white e tante altre.



