Michael Jackson, 11 anni fa la morte/ Il mondo perse l’artista più grande di sempre

Moriva oggi, esattamente undici anni fa, uno degli artisti più grandi e forse controversi di tutti i tempi, Michael Jackson. Il 25 giugno del 2009, a 59 anni, il mondo intero, sia fan quanto detrattori, venne sconvolto dalla notizia del corpo senza vita del Re del pop, trovato in una villa presa in affitto a Holmby Hills a Los Angeles, dove si stavano svolgendo le prove del suo tour. Già proprio così perchè M.J. lasciò una grandissima amarezza nei fan, sia ovviamente per la mancanza incolmabile, sia perchè lo stesso sarebbe dovuto tornare ad esibirsi dopo anni di assenza dai palcoscenici. Di Michael Jackson si è detto tutto e il contrario di tutto, fra chi lo ha accusato di pedofilia nei confronti dei numerosi ragazzini ospitati presso la sua Neverland, abitazione da mille e una notte che il cantante si era fatto costruire su misura, e chi invece ha parlato di accanimento senza senso nei confronti di una delle voci più grandi della storia della musica.

MICHAEL JACKSON, L’ARTISTA DEI RECORD

Descrivere Michael Jackson in poche righe è davvero riduttivo e quasi impossibile, ma vi basta qualche dato per capire di quale artista immenso stiamo parlando. E’ ad esempio suo l’album più venduto di tutti i tempi, quel Thriller che praticamente per nessuno è sconosciuto. Si calcola che abbia venduto più di 100 milioni di copie di cui ben 32 milioni in un solo anno, altro record inarrivabile per chiunque. Thriller è anche l’album più venduto nel Vecchio Continente (19 milioni di copie totali) e il secondo più venduto negli Stati Uniti con 33 milioni di copie. Vi basti poi pensare che il funerale di Michael Jackson è stato l’evento più visto nella storia televisiva con un audience stimato, compreso internet, fra i 2.5 miliardi e i 3 miliardi di visitatori. Indelebili le pietre miliari lasciate da Michael, non soltanto il già citato Thriller, ma anche Billie Jean, Bad, Black or White, We Are The World e molti altri ancora. Un’artista che ancora oggi vive nella musica in quanto sono centinaia i grandi del mondo del pop come ad esempio Usher e Justin Timberlake, che hanno preso ispirazione dal “King of the pop”.



