Michael Jackson di Star in the star, chi è? Gli indizi/ Rita Pavone o Alexia?

Performance incredibile quella del cantante che ha imitato Michael Jackson durante il programma televisivo Star in the star. L’artista misterioso ci aveva già deliziati con imitazioni perfette durante le puntate precedenti, e stavolta non è stato da meno. Il cantante infatti si è esibito su un cubo gigante ballando oltreché sfoggiando le sue indiscutibili capacità canore con il pezzo anni ’80 Don’t stop ‘til youget enough. Alla fine dell’esibizione è scomparso dietro il cubo gettandosi all’indietro. Ma dietro quella maschera si cela un uomo o una donna? Difficile dirlo, ma proprio su questo concorrente sembrano essere tutti d’accordo: Claudio Amendola, che la volta prima aveva dato una valutazione media, stavolta ha apprezzato moltissimo la performance.

Marcella Bella aveva già espresso la sua totale ammirazione per l’artista, lodando l’incredibile voce e la perfezione delle esibizioni. Anche Andrea Pucci, leggermente critico nelle puntate precedenti, è stato rapito dall’imitatore o imitatrice di Michael Jackson.

Chi è Michael Jackson a Star in the Star, Rita Pavone o Pucci?

Durante la messa in onda di Star in the Star del 30 settembre, alla fine dell’esibizione di “Michael Jackson” e dopo che i giudici si sono espressi riguardo al pezzo, è stato chiesto al performer di cantare un inciso di Don’t stop ‘til you get enough a cappella, il quale ha accontentato la richiesta lasciando tutti a bocca aperta e il pubblico in delirio. Secondo Claudio Amendola si tratta della grande Rita Pavone; Andrea Pucci, indeciso durante le puntate precedenti, stavolta fa il nome di Alexia, nome indicato anche da Marcella Bella che peraltro lo aveva già detto in altre occasioni; per lei infatti non ci sono dubbi: è Alexia l’imitatrice di Michael Jackson. Il mondo dei social si è mostrato assolutamente concorde con le ipotesi della maggioranza dei giudici. Gli indizi che portano a pensare ad Alexia infatti sono molti, tra cui un timbro vocale inconfondibile che sembra proprio essere il suo, e la statura. La cantante infatti non ha una statura bassa, cosa che la accomuna senza dubbio all’artista imitatore di Michael Jackson in Star in the Star.

Video, l’esibizione di Michael Jackson a Star in the star

