Michael Jackson “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Luca Laurenti o Alexia, chi lo imita?

Michael Jackson, chi lo imita a Star in the Star? Le ipotesi

Nel programma Star in the Star sono presenti alcuni artisti che in questo frangente fungono da imitatori, che per conformazione fisica potrebbero somigliare a Michael Jackson, uno fra tutti Luca Laurenti, il quale tra l’altro avrebbe pure a suo favore la voce particolare. Anche una donna come Alexia, dal timbro molto forte e molto avvezza alle sonorità rock e blues potrebbe essere una brava imitatrice di Michael Jackson, così come le sorelle Paola e Chiara o Marco Carta.

Ognuno di loro possiede delle doti tali da riuscire nel compito. L’artista vanta notevoli tentativi di imitazione sia da parte maschile che da quella femminile, soprattutto in Tale e Quale show, molti si sono esibiti nelle trasformazioni adatte per riuscire a somigliare il più possibile a Michael Jackson. Memorabile la performance di Serena Rossi in Thriller che riuscì a incantare tutti, non solo con la sua voce ma per le sue particolari abilità di ballerina. A Italia’s Got Talent, un ragazzo di nome Diego si è esibito nel passo famoso del Moonwalk. Anche a X Factor Italia un concorrente si esibì nell’imitazione di questo grande artista riuscendo a colpire positivamente i giudici.

Michael Jackson la sua carriera, struttura fisica e look: gli indizi per scoprire chi lo imita a Star in the Star

Michael Jackson è considerato da tutti il re del pop grazie alle sue qualità non solo canore, ma anche come performer e intrattenitore, al punto da aver influenzato chiunque con il suo stile inconfondibile. Il cantante possedeva una voce tecnicamente perfetta, in grado di eseguire i brani con tranquillità, la grande capacità di salire e scendere nella tonalità, era una delle peculiarità maggiori di questo grande artista. La velocità in cui riusciva a cambiare nota e a fare il classico singhiozzo, era encomiabile. Riusciva a cantare emettendo il singhiozzo nel mezzo della frase per poi riprendere con facilità. La difficoltà di imitarlo è proprio questa, in quanto, solo chi è dotato di particolari vocalità può riuscire a emularlo perfettamente. Michael Jackson era amatissimo dal pubblico di tutto il mondo anche grazie alle sua versatilità, perché, riusciva a spaziare dal genere più ritmato a quello più melodico con naturalezza.

L’artista era alto e molto magro, una struttura che gli permetteva di muoversi nei passi di danza più disparati. Come dimenticare il famoso moonwalk, che in tantissimi hanno tentato di emulare? Le sue esibizioni e i video musicali sono delle opere d’arte, dove musica e danza viaggiano all’unisono. I movimenti che Michael Jackson effettuava erano parte integrante dei suoi brani. Cantava e ballava come pochi. Il look eccentrico e stravagante hanno contribuito non poco al successo di questo grande cantante. Il suo guardaroba attingeva da stili diversi, dagli strass ai guanti, le giacche militari, i pantaloni alla caviglia, gli occhiali a goccia, il mocassino col calzino bianco.

