Michael Jackson “Star in the star”, gli indizi: chi è?/ Un talento nel canto e ballo

Michael Jackson, una vera star della musica protagonista a Star in the star

Michael Jackson sarà uno dei personaggi che ritroveremo imitato sul palcoscenico di Star in the star, nuovo programma di Canale 5. Chiunque avrà il piacere di interpretarlo e indossare, dunque, le sue vesti, dovrà fare i conti con una delle star della musica pop più iconiche di tutti i tempi. Michael Jackson è per molti una vera e propria leggenda, e non parliamo solo della sua inconfondibile voce.

Le sue performance sul palco sono indimenticabili: un mix di grinta e talento. Michael ha, d’altronde, inventato un vero e proprio genere di danza che, nel corso dei decenni successivi, è stato imitatissimo in tutto il mondo. Tanto esile quanto potente, la popstar ha abituato i suoi fan a esibizioni da cardiopalma e in look indimenticabili: pantaloni neri, calzini bianchi a vista in scarpe lucide, giacche vistose e gli indimenticabili guanti bianchi con cappello abbinato.

Chi è Michael Jackson a Star in the star?

È chiaro che chiunque sia il personaggio famoso che a Star in the star dovrà cimentarsi nelle performance di Michael Jackson, sarà messo duramente alla prova. In passato vari volti del mondo dello spettacolo si sono cimentati in imitazioni dell’artista: se pensiamo solo alla Rai, a Tale e Quale Show l’hanno interpretato personaggi come Francesco Cicchella ma anche Lorenza Mario e la conduttrice Bianca Guaccero.

Chi potrà, invece, interpretarlo questa sera a Star in the star? Di certo qualcuno che ha dimestichezza anche col ballo: che possa essere un ex di Amici? Viene in mente Virginio, che già in passato si è cimentato in performance di canto e ballo. Interessante, invece, se ad interpretarlo fosse un attore.

