Star in the star, 1a puntata/ Diretta, concorrenti, imitazioni: chi sarà eliminato?

Star in the star: anticipazioni e diretta prima puntata

L’attesa è finita. Dopo settimane di annunci e polemiche, oggi, giovedì 16 settembre, in prima serata, debutta ufficialmente il nuovo show di canale 5. Ilary Blasi, reduce dalla conduzione dell’Isola dei Famosi 2021, farà compagnia ai telespettatori per sette settimane conducendo Star in the star. Le puntate previste per il nuovo celebrity show targato Mediaset sono 7. Star in the star, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, rappresenta il giusto mix di due programmi di grande successo come Tale e Quale Show e il Cantante Mascherato.

I concorrenti di Star in the star, infatti, sono tutti personaggi famosi la cui identità resterà nascosta fino a quando la maschera non cadrà. Ogni concorrente, in ogni puntata, imiterà sempre lo stesso personaggio cercando di rendere omaggio al talento del vip imitato. Quali personaggi, dunque, saranno omaggiati nel corso delle varie puntate?

Star in the star: i cantanti da imitare, chi sono i vip in gara?

Star in the star rappresenta un omaggio a grandi voci italiane e internazionale che i concorrenti che hanno accettato la sfida di Ilary Blasi, proveranno a vincere calandosi totalmente nei panni della star che dovranno imitare. Dal trucco al parrucco, fino al look e alla voce, tutti i vip in gara proveranno a regalare al pubblico una performance che sia il più possibile simile a quella originale.

I personaggi che saranno omaggiati nel corso delle puntate della prima edizione di Star in the star sono: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Patty Pravo, Pino Daniele, Zucchero, Elton John, Madonna, Michael Jackson e Lady Gaga. Grandi nomi della musica italiana e internazionale per i concorrenti di Star in the star per i quali, sin da stasera, comincia una grande sfida.

La giuria di Star in the star

Come ogni talent che si rispetti, anche Star in the star avrà un vincitore al termine dell’ultima puntata. Chi sarà a decidere il concorrente più meritevole? A commentare le performance, ideate e curate dal direttore artistico Luca Tommassini, ci sarà una giuria d’eccezione composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci.

Ogni settimana, i 3 giudici valuteranno le performance e, al termine di ogni puntata, decideranno quale concorrente salvare e quale eliminare.

Puntata dopo puntata, così, si arriverà a decretare il vincitore. La caccia, dunque, al vip sta per partire: chi si nasconderà sotto i volti dei cantanti italiani e stanieri? Lo show può essere seguito in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

