Michael Madsen, il famoso attore de Le Iene e Kill Bill (nonché pupillo di Quentin Tarantino) si trova a Malibù, arrestato per violenza domestica. Un colpo grosso per i fan dell’attore, che nelle ultime ore si chiedono cosa sia successo. Ebbene, l’attore è stato preso dalla polizia tra il 17 e il 18 agosto, passando l’intera notte in prigione con l’accusa di aver spintonato in modo voluto la moglie. Da quello che riferiscono le fonti dagli Stati Uniti, la polizia lo avrebbe arrestato poco dopo la mezzanotte di sabato, con l’accusa di un “reato minore di violenza domestica”.

Quentin Tarantino regista del nuovo videoclip di Vasco Rossi?/ Vera Gemma fa da cupido tra i due

Michael Madsen è uno degli attori più amati negli USA e nel mondo, per via della sua partecipazione a tantissimi film di Quentin Tarantino, tanto che si dice che è il suo “prediletto”. A chiamare la polizia sarebbe stata sua moglie DeAnna Madsen, dopo essere stata spintonata violentemente dall’uomo. Alle forze dell’ordine, DeAnna ha raccontato che Michael Madsen l’ha buttata fuori di casa spingendola in modo brutale, cosa che l’ha spinta subito a chiamare aiuto. Un rappresentante legale difende l’attore, riducendo il grave episodio ad un “disaccordo tra Michael e sua moglie”. Peccato, però, che Michael Madsen non sia affatto nuovo a questo genere di episodi: nel 2012 aveva fatto la stessa cosa con il figlio, buttandolo fuori dalla porta violentemente dopo averlo colto mentre fumava marijuana.

Michael Madsen, la vita privata e le tre compagne: un figlio si è suicidato

In passato, anche il famoso attore di Kill Bill aveva sofferto di dipendenza da droga e da alcol, mentre pochi anni fa la sua famiglia ha affrontato un grande lutto: il figlio Hudson si è suicidato sparandosi alla testa. Michael Madsen ha lavorato in tantissimi film di Tarantino, tra cui The Hateful Eight, Le Iene, Kill Bill e C’era una volta a…Hollywood. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, l’attore ha avuto parecchie storie sentimentali prima di DeAnna: inizialmente era fidanzato con Georganne LaPiere, anche lei attrice.

Successivamente si è legato a Jeannine Bisignano, che lo ha reso padre di due figli, Max e Christian. Dopo il divorzio del 1995, ha sposato DeAnna Morgan, con la quale ha avuto altri tre figli: Hudson Lee (ormai scomparso), Luke Ray e Calvin Michael. L’attore è anche molto legato all’Italia, tanto che ha comprato una splendida casa nel 2014 in provincia di Chieti, in un paesino vicino alla Maiella. Nella residenza passa la maggior parte del suo tempo, specialmente durante le vacanze estive.