Michael Nader è morto/ Attore di “Dinasty” e “La valle dei pini” era malato di cancro

Michael Nader è morto all’età di 76 anni nella sua casa in California. L’attore, noto per i ruoli in «Dynasty» e in «La valle dei pini», era malato di cancro. La malattia era stata scoperta a metà agosto: una diagnosi “improvvisa” e “inaspettata”. A dare il drammatico annuncio è stata la moglie Jodi Lister.

“Con il cuore pesante, condivido la notizia della scomparsa del mio amato, Michael. Abbiamo trascorso 18 anni meravigliosi insieme ai tanti cani che abbiamo allevato e adottato”, ha scritto la donna. Jodi Lister ha anche rivelato che nei mesi antecedenti alla morte la star americana “stava lavorando a un libro sulla sua vita”. “Era un uomo bello e affascinante con molti talenti e abilità. Mi mancherà per sempre”, ha concluso. Innumerevoli i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia di Michael Nader attraverso i social network.

Michael Nader è morto: chi era

La carriera di Michael Nader, morto a causa di un cancro non trattabile, è stata illustre. Nato il 19 febbraio 1945 in Missouri, aveva iniziato a recitare da giovanissimo. I più lo conoscevano per avere interpretato in oltre 150 episodi il ruolo di Dex Dexter, il marito di Joan Collins nella soap opera cult «Dynasty». Ha recitato anche ne «La valle dei pini».

In passato l’attore americano aveva rivelato di avere sofferto di tossicodipendenza. Dall’età di 15 anni, per oltre tredici anni, aveva fatto uso di stupefacenti. Soltanto nel 1997, quando era stato fermato per guida in stato di ebrezza in macchina con la figlia adolescente, aveva detto basta. Successivamente, tuttavia, aveva avuto una ricaduta. Nel 2001 era stato infatti arrestato per la seconda volta dopo aver tentato di vendere cocaina a un agente di polizia sotto copertura all’interno di una discoteca situata nell’East Village di New York. Si è spento ieri, all’età di 76 anni, a causa di un cancro da poco diagnosticato.

