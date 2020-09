“Michael Schumacher non parla”/ Elisabetta Gregoraci rivela: “Comunica con gli occhi”

Elisabetta Gregoraci svela al Grande Fratello Vip 2020 la verità sulle condizioni di salute di Michael Schumacher. “Non parla, comunica con gli occhi”, ha dichiarato l’ex moglie di Flavio Briatore durante il reality. La famiglia dell’ex pilota di Formula 1 ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulle condizioni del campione, rimasto gravemente ferito in un incidente sugli sci a Meribel il 29 dicembre 2013. Ora Elisabetta Gregoraci rompe quel silenzio raccontando particolari che non faranno piacere alla famiglia di Michael Schumacher. “La moglie ha allestito un ospedale in casa”, ha proseguito la concorrente del reality, aggiungendo che attualmente l’ex Ferrari si trova in una villa a Maiorca. “Solo tre persone possono andare a trovarlo e io so chi sono”, ha aggiunto Elisabetta Gregoraci. Una di queste è senza dubbio Jean Todt, visto che lui stesso lo ha ammesso più volte. Ed è l’unica persona che prima di lei si è fatta sfuggire qualche dettaglio sulle condizioni di Michael Schumacher dopo l’incidente.

MICHAEL SCHUMACHER, LE RIVELAZIONI DI ELISABETTA GREGORACI

Nonostante le numerose richieste di riservatezza da parte della famiglia di Michael Schumacher, e in particolare dalla moglie Corinna, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare a qualche confidenza sulle condizioni di salute dell’ex pilota di Formula 1. In questi anni è stato costruito un muro di silenzio per tutelare la privacy del tedesco, anche se questo vuol dire tenere i tifosi sulle spine. Dimenticatasi evidentemente delle telecamere e dell’attenzione del pubblico da casa, la concorrente del Grande Fratello Vip 2020 ha quindi svelato qualche particolare che conferma comunque qualche indiscrezione trapelata negli ultimi tempi, come quelle del neurologo Erich Riederer. In base a queste nuove rivelazioni dell’ex moglie di Flavio Briatore, si apprende che Schumi interagisce solo attraverso un comunicatore oculare che attiva con il battito dell’occhio oppure con un singolo movimento della pupilla.



